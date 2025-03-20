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大愛劇將開播…3主演「家裡都有人過世」　張翰母告別式後首露面

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《宇宙的源頭就是愛》20日舉辦首映記者會，主演徐麗雯、張翰、臧芮軒、劉國劭、陳子強、巫宗翰、周姮吟、周詠軒一同出席，這也是張翰在媽媽告別式後首露面，他透露自己沒有刻意停工，不過確實有一些工作延期，剛好利用這陣子沉澱一下。

▲左起巫宗翰、周詠軒、陳子強、贓芮萱、徐麗雯、張翰、周姮吟、劉國劭。（圖／大愛電視提供）

▲左起巫宗翰、周詠軒、陳子強、贓芮萱、徐麗雯、張翰、周姮吟、劉國劭。（圖／大愛電視提供）

張翰面臨媽媽離世，難以形容喪母的悲痛之心，表示母親沒有入夢，不過女兒有夢到奶奶；另幾位主演徐麗雯則是在2月歷經父喪、臧芮萱在上禮拜送別阿公，劉國劭則在過年期間面臨阿公去世，眾演員在現實生活中，都面對生離死別考驗。

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▲大愛劇《宇宙的源頭就是愛》舉辦首映記者會。（圖／大愛電視提供）

▲張翰出席《宇宙的源頭就是愛》首映記者會。（圖／大愛電視提供）

《宇宙的源頭就是愛》20日記者會時，張翰透露一到現場看到徐麗雯，就想去拍拍對方，對於失去摯愛的痛感同身受；而徐麗雯坦言「對於父親去世，遺憾一定會有」，感嘆「一個人就這樣消失在世界上，是一個比較大震撼。」

▲大愛劇《宇宙的源頭就是愛》舉辦首映記者會。（圖／大愛電視提供）

▲徐麗雯出席《宇宙的源頭就是愛》首映記者會。（圖／大愛電視提供）

女星臧芮萱2024年喜訊頻傳，除了登記結婚之外，還在年底迎接兒子「安安」誕生。但她的阿公卻在上禮拜過世，家人信仰天主教，相信人死後會復活，親人不會離開，所以家族用祝福方式面對，說道「在部落每天守靈時會烤肉唱歌，還會問阿公要不要起來喝一杯。」

▲大愛劇《宇宙的源頭就是愛》舉辦首映記者會。（圖／大愛電視提供）

▲臧芮萱出席《宇宙的源頭就是愛》首映記者會。（圖／大愛電視提供）

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