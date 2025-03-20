美女作家「遇壞人家門險被闖」　老公挨揍過程曝光

記者王靖淳／綜合報導

作家網紅「QQmei」結婚後定居倫敦，平時會在社群發文分享生活的她，今（20）日發文透露住家被陌生人硬闖，老公還被對方揍。為此她直言：「我實在有點驚魂未定，難以入眠。」

▲QQmei發文透露住家被壞人闖門。（圖／翻攝自Instagram／qqmeiqqmei）

QQmei透露，當老公在前院丟垃圾時，一名自稱女友受傷的男子試圖進到他們家，該男子聲稱女友受傷，並表示因手機沒電，需要幫忙打電話。QQmei表示，老公聽完後就有警覺，要對方走到大街上的商店找人幫忙，但該女子卻稱自己無法走這麼遠，拜託幫個忙，還給了一支手機號碼。為此，QQmei猜測有這號碼的人，應該也是共犯，「於是DDC就站在我們屋內門口打電話並開擴音。但撥通了之後，那名女子原本站離門口很遠，卻講著講著、愈講愈靠近我們的大門。」

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QQmei表示，她原本待在客廳滑手機，但聽到老公在家門口跟對方的聲音愈來愈大，便開始感覺情況不太對勁，所以趕快到門口看發生什麼事，結果發現該女子已經在他們家裡面，而老公用手把門擋住夾著對方。她透露自己見到此景後，立刻大聲喝斥要對方站到屋外去，否則就要叫警察，「她卻一直哭說please，然後一直想要擠進來，於是我開始用盡全力尖叫，跟DDC一起壓著門，那女的還繼續裝可憐說什麼『你們不能這樣壓，我的手要斷了』。」

QQmei提到，當下老公看到她這麼兇猛，也跟著大聲吼要對方出去，不料該女子卻惱羞成怒，抓了他們家門口的澆水器砸向她老公，沒砸到後就用拳頭揍了老公的臉然後逃走，「DDC被打到他的地雷『眼鏡』後超不爽，原本要衝出去追，我跟他說安全為上，就算了吧！事後我們就先把Ring錄到的影像傳到警局網頁備案。」