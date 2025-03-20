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金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢再度發聲，日前他遭到金賽綸家屬曝光的「脫褲照」，公司Goldmedalist於20日出面表示「要向金賽綸家屬和金賽綸阿姨以及《橫豎研究所》主播金世義告發涉及違反《關於性暴力犯罪處罰等的特例法》（利用相機等拍攝物品的散布等）」，為防止類似案件再出現，不得已走上法律途徑。

▲金賽綸家屬考慮向金秀賢公司提告。（圖／翻攝自金賽綸、金秀賢IG）

▲金秀賢公司全面開戰，告發金賽綸家屬。（圖／翻攝自金賽綸、金秀賢IG）

金秀賢公司Goldmedalist於20日再度發聲，對於金賽綸的離世深感沈痛，但《橫豎研究所》這段期間不斷外流金秀賢與成年的金賽綸交往期間的照片、影片，該照片涉及演員的身體部位，引發金秀賢羞恥心，既沒必要對大眾公開，也不能被大眾公開，為防止照片再遭到外流，公司方面不得已提告，並強調「《橫豎研究所》的行為已經犯罪了」。

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另外，公司Goldmedalist指控《橫豎研究所》散播許多虛假謠言，但公司方諒解金賽綸走得突然，因此克制針對金賽綸家屬提告，但拍有金秀賢身體的照片遭到擅自外流，公司方面忍無可忍最終決定告發，「如果未來金賽綸家屬與《橫豎研究所》繼續散播虛假謠言，公司Goldmedalist為了守護演員的名譽，不得已全面採取法律手段。」宣布全面開戰。

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