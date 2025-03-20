蔡旻佑新歌「竟有IU、朴寶劍助攻」！　花5小時就搞定

記者蔡琛儀／台北報導

蔡旻佑推出新歌〈喜歡你比說喜歡你更容易〉，新歌傳遞一種對於愛情羞澀、難以啟齒青澀的少男時光，他笑說，錄音時想像的畫面就是韓劇《苦盡柑來遇見你》，把IU與朴寶劍兩人的浪漫愛情投射在這首新歌裡，唱起來更有感覺，花了5小時就搞定完成，他表示：「希望新歌給想告白的人一些勇氣，不告白沒關係，讓感覺有一首歌陪著你，把喜歡藏在心裡。」

▲蔡旻佑推出新歌〈喜歡你比說喜歡你更容易〉。（圖／人見人愛娛樂提供）

被問是屬於一見鍾情還是日久生情派？他表示：「當然是一見鍾情，如果對方是對的人，在第一時間就會知道！喜歡不喜歡會立判，不會有中間值。」呼應歌名，那種在愛情裡說不出口的狀態，他坦言自己是被動：「一開始有想法會放心裡，喜歡不會說出來，一定要確定是雙向奔赴，才會提起勇氣去説，我沒有承受被拒絕的能力。」

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蔡旻佑形容收到新歌Demo的反應：「第一印象是有種校園青澀感，好像回到小時候談戀愛扭扭捏捏的狀態。」但他也認為這首歌不是只有青澀，也有另一層面：「感情上喜歡不喜歡，不是只有小時候，即便成年了單身或是非單身，可能還是會有這個喜歡的狀態！但在道德上，可能就無法說出來了，這樣的喜歡也不會成立。」

▲蔡旻佑在巡演最終站驚喜獻唱新歌。（圖／人見人愛娛樂提供）

在這首新歌裡共同參與詞曲創作，蔡旻佑打趣說：「我把歌詞裡苦澀成分強調了，把青澀的比例縮小。」他在歌曲發行前一個月前秘密展開新歌錄音計畫，就是希望在巡演最終站深圳給樂迷一個驚喜。當晚安可橋段時，蔡旻佑在毫無預警下獻唱〈喜歡你比說喜歡你更容易〉，這彩蛋讓全場驚喜尖叫直呼好好聽，也成了完美收官的最佳禮物，他想傳遞給歌迷：「勇敢並不是不害怕，是即使害怕卻還是勇往直前。」