李政宰新戲「演小15歲吳漣序」初戀！　韓網傻眼：太牽強了吧

記者張筱涵／綜合報導

新劇《討厭的愛情》（暫譯）由李政宰、林智妍、吳漣序主演，故事圍繞刑偵劇專業演員與娛樂記者之間的愛情糾葛。然而，該劇選角一經公開，便在南韓社群平台掀起激烈討論，焦點集中在李政宰與吳漣序15歲的年齡差，許多網友認為這對「初戀」組合設定過於牽強。

▲李政宰和吳漣序將共演新戲《討厭的愛情》。（圖／翻攝自Instagram／ohvely22、from_jjlee）



《討厭的愛情》描述由李政宰飾演的男主角「任賢準」，是一位專演刑偵劇的資深演員，而林智妍則飾演曾獲「年度記者獎」的政治記者魏貞淑，後來轉戰娛樂新聞，與男主角因不同立場產生交集。吳漣序則飾演「權世娜」，是任賢準的初戀，同時也是一位韓流頂級明星。她曾選擇離開男主角，數年後又回來，讓兩人的關係變得更加複雜。

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該劇由《好搭檔》導演金佳藍執導，並由《車貞淑醫生》編劇鄭曞朗執筆，豪華陣容備受矚目，預計2025年在tvN播出。然而，在女主角確定是吳漣序後，許多南韓網友對李政宰與吳漣序的組合產生質疑，特別是「初戀」與15歲年齡差的設定讓觀眾難以接受。

部分南韓網友評論，「李政宰演初戀角色？這是開玩笑嗎？」、「50歲的初戀對象怎麼變成30多歲了？是吃了長生不老藥嗎？」、「如果是回憶片段還勉強能接受，但現在是現實時間線，這樣的設定真的太牽強。」

此外，也有網友認為選角不夠符合現實，「不是沒有跟吳漣序年齡相近的男演員，為什麼非要找年齡差這麼大的搭配？」、「中年女演員總是只能演媽媽角色，為什麼不找年齡相近的演員來搭配？」、「這樣的設定讓人出戲，應該換掉男主角。」