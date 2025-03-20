女兒突脫口「不喜歡媽媽」！陶嫚曼笑：什麼話沒聽過 下秒被1句話KO

記者潘慧中／綜合報導

陶嫚曼從《我愛黑澀會》出道，婚後育有兩個女兒，不時會和粉絲分享為人父母的心情。她20日便在社群網站有感而發地說：「有孩子的父母，你們一整天的耐性是怎麼分配的？我的耐性從日出開始增加，日落完全歸零。」

▲陶嫚曼分享與二寶的對話。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）



陶嫚曼坦言每天晚上都得「吼一吼」，女兒們才肯睡覺，這樣的日常讓她不禁自嘲：「我想女兒們應該很納悶媽媽是否人格分裂？早上出門是一個媽媽，睡前是另一個媽媽。」

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沒想到，陶嫚曼有次接二寶回家時，孩子突然脫口：「我喜歡爸爸跟姊姊，不喜歡媽媽，因為媽媽是虎姑婆。」對此，她表示完全沒有感到受傷，畢竟已經是兩個孩子的媽媽，「什麼風浪沒見過？什麼氣話沒聽過？」

▲陶嫚曼育有兩個女兒。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）



陶嫚曼當下淡淡一笑回應：「不管妳喜不喜歡我，我都好愛妳。」結果，二寶卻仰天長嘯地說：「但我不愛妳。」讓她頓時哭笑不得，「嗯……今天我耐性提早歸零了。」

陶嫚曼IG全文：

有孩子的父母，

你們一整天的耐性是怎麼分配的？

我的耐性從日出開始增加，

日落完全歸零。

每天睡前我都得要吼一吼，

她們才肯睡覺。

我想女兒們應該很納悶媽媽是否人格分裂？

早上出門是一個媽媽、睡前是另一個媽媽。

下午接二寶回家的路上，

她說：「我喜歡爸爸跟姊姊不喜歡媽媽，因為媽媽是虎姑婆。」

我完全沒有感覺到受傷，

都已經是兩個孩子的媽了，

什麼風浪沒見過？

什麼氣話沒聽過？

我只是淡淡一笑說：「不管妳喜不喜歡我，我都好愛妳。」

二寶仰天長嘯的回：「但我不愛妳。」

嗯⋯今天我耐性提早歸零了。