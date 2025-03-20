快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

記者田暐瑋／綜合報導

網紅「眾量級」Andy與家寧的事件持續延燒，由家寧媽媽登記成立的「群海娛樂有限公司」14日晚間發布了6點聲明，引來全網群嘲。Andy稍早在限動PO出收到警局通知書，證實被提告個人資料保護法、妨害名譽。

Andy連日來和家寧媽媽隔空開戰，20日中午證實已遭對方提告，案由為「個人資料保護法、妨害名譽」，他無奈表示：「帳冊還沒來，這張通知書先來了。」讓許多網友痛批：「太扯了！」

▲Andy家寧。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x、chianing_baby）



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事實上，目前家寧已和媽媽切割，張媽媽開設的群海娛樂日前發聲明，反擊Andy並揚言提告：「針對王崇睿之存證信函，本公司依法回應，並對任何不實指控保留法律追訴權。本公司對於不實指控及任何損害本公司聲譽之行為，將採取必要法律行動，以維護公司及全體股東之權益。」

▲Andy真的被告了。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



Andy希望張家人能算清金額跟公開帳冊，並反擊張媽媽說：「您為了保障我跟張家寧的生活，為何公司設立股權您是佔50％呢？而不是我跟張家寧各佔50％，最後我只佔25％，現在您說成我只是借名登記股東的員工。」

針對Andy與家寧一家人的糾紛，目前網路上的風向，大多倒向Andy，因此許多網友得知家寧找的是理鴻法律事務所之後，便開酸「哇！開眼界了，這種案件貴公司也敢接？厲害厲害，看來貴公司滿缺業績的」、「這種錢你都賺」、「希望這世上的人都能善良，不要為了眼前的利益被蒙蔽了雙眼」。更有網友嘲諷，沒人敢接家寧的案子，只有「理鴻敢」。