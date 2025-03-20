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《苦盡柑來》遭中國整碗端走變盜版！評分達9.4　韓學者痛罵：不知羞恥

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》為Netflix原創劇集，以濟州島為背景，陪伴主角度過四季的酸甜苦辣，本劇由IU、朴寶劍參演，甫公開就衝上冠軍排行榜。怎料。戲劇遭中國整碗端走，並在平台「豆瓣」評分高達9.4分，引起一位韓國學者痛罵「不知羞恥」。

▲▼ 《苦盡柑來》遭中國整碗端走變盜版！評分達9.4　韓學者痛罵：不知羞恥。（圖／翻攝自Netflix）

▲《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍主演，上線播出後好評不斷。（圖／翻攝自Netflix）

《苦盡柑來遇見你》為Netflix原創劇集，但不巧的是，中國無法觀看Netflix，劇迷如果想追劇，只能尋求不正當管道取得。近日，中國戲劇平台「豆瓣」（douban）便被發現公佈了《苦盡柑來遇見你》的相關評分，戲劇以9.4評分衝上韓劇冠軍寶座，且多達近3萬的留言評論，代表眾多中國觀眾看過該部戲劇。

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▲《苦盡柑來》遭中國整碗端走變盜版！評分達9.4　韓學者痛罵：不知羞恥。（圖／翻攝自豆瓣）

▲《苦盡柑來遇見你》在豆瓣上評分高達9.4，代表中國平台非法在國內上架、整碗端走變盜版。（圖／翻攝自豆瓣）

非法行為引起韓網注意，一名地位崇高的學者徐坰德教授在社群平台痛罵，「《魷魚遊戲2》去年公開的時候，已經是『偷竊收看』，現在竟然變日常了，（中國）對於這種行為不知羞恥，真是無言。」該教授批評中國正在將韓國文化一點一滴地偷走。

大批韓國網友留言「可能不久後就會拍成中國戲劇了」、「怎麼不太意外」、「評分9.4分代表很多人在偷偷收看欸」、「哪天會不會說那是他們的劇」。

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