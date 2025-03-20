爆金賽綸懷孕墮胎能洗白？　律師提「金秀賢5大錯事」搖頭：還有得看

記者田暐瑋／綜合報導

韓星金秀賢近期捲入與已故女星金賽綸的未成年戀情風波，YT頻道《橫豎研究所》、YouTuber李鎮浩相繼爆料，引發眾人熱議。對於李鎮浩最新爆料金賽綸結婚又墮胎，是否能夠成功救援金秀賢，律師王至德指出，的確目前有1證物對金秀賢說詞有利，但應該不會一下把牌打光，「這個戲沒意外的話，還得再演一陣子了......。」

▲金賽綸家屬考慮向金秀賢公司提告。（圖／翻攝自金賽綸、金秀賢IG）

YouTuber李鎮浩19日晚間公開一段音檔，爆料金賽綸在美國結婚，並且曾懷孕、墮胎，被認為是要替金秀賢洗白，但律師王至德發文表示，金秀賢被批評的5大原因包括：作為前男友落井下石、逼債致使金賽綸自殺、與未滿16歲的金賽綸交往、拒絕公開戀情、未道歉，和這個新爆料並無太大關聯。

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王至德指出，目前證據顯示金秀賢並未借錢給金賽綸，也沒有逼債，借錢的是公司，且公司提供的存證信函原檔中，並未催討債務，這個證據有利於金秀賢，因為它們符合Gold Medalist的說法及其所提供的對話紀錄，「雙方就像是沒有交集的對話一般，各講各的，你說這件事可以結案了嗎？所以完戲了嗎？我看應該是還有得看了。」

▲李鎮浩加碼爆料金賽綸，惹怒韓網友。（圖／翻攝自李鎮浩YT、金賽綸IG）



由於《橫豎研究所》聲稱手上還有上千個證據未公開，Gold Medalist也可能還握有更多資料，「我也不會一下把牌打光，不然後面就沒招了，不過現在的情形拖越久，對金秀賢的身心狀況可能越不利。無論如何，這個戲沒意外的話，還得再演一陣子了......。」