侯佩岑登《浪姐6》！　閨蜜無情吐槽「80％都唱得比妳好」：來幹嘛

記者張筱涵／綜合報導

侯佩岑今年確定參加大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》第六季（簡稱《浪姐6》）後，第一時間打給好友Papi醬分享這個消息，卻意外被對方直球吐槽：「妳去幹嘛啊？」兩人全程爆笑互動，讓網友笑翻：「真姊妹無誤！」

▲侯佩岑被Papi醬吐槽。（圖／翻攝自微博）



侯佩岑興奮地告訴Papi醬：「我要乘風破浪了！」未料Papi醬立刻質疑：「妳去幹嘛啊？」當侯佩岑回應：「我來唱跳啊！」Papi醬直接戳破：「妳當主持人呢，我是可以有畫面的，妳唱跳？」讓侯佩岑笑到無法反駁。

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Papi醬更語出驚人：「我覺得妳們百分之八十應該唱跳都比妳好。」侯佩岑不甘示弱：「不要這樣子，妳完全對我沒有期待是不是？」Papi醬則笑說：「我對妳當然有期待了，我跟妳說，那麼多姐姐，我到時候就只想看妳。」

侯佩岑秒懂：「我知道！因為我有笑點！對不對？」Papi醬語重心長：「妳，侯佩岑，妳在台上妳就站著，妳不動，妳就已經很棒了！」讓侯佩岑哭笑不得：「我不動最棒對不對？」Papi醬則笑回：「妳就做自己，妳一定要做自己，因為妳做自己的時候是最傻呼呼、最好笑的！」

兩人還討論到成團後的角色定位，Papi醬好奇：「妳成團妳覺得妳會是什麼擔當啊？如果妳成團的話。」侯佩岑思考後笑說：「那個……信心喊話擔當！」Papi醬笑回：「哇～好棒喔！」侯佩岑接著解釋：「可以嗎？妳覺得？喊一喊嘛，團裡總是需要一個樂觀的人，哈哈哈！」Papi醬立刻認證：「就鬆弛擔當！」侯佩岑秒回：「對對對！」

整段對話笑翻網友，也有粉絲替侯佩岑說話「侯佩岑當年金曲獎唱跳非常棒喔」、「沒有啦，她能唱跳啦！她跟杰倫還唱過屋頂啦！古早時期」。