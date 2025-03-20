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許維恩深夜突爆粗口！「要怎麼做好老婆」真的累了：壓抑到身心出狀況

記者潘慧中／綜合報導

許維恩與王家梁婚後育有一女，不時會分享家庭生活。沒想到，她20日半夜近4點突然在社群網站寫下「要怎麼樣做個好老婆」，接連拋出5個問句，「有時候真的累了」，讓粉絲相當擔心。

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Threads／sharon701111）

▲許維恩20日深夜突然有感而發地發文。（圖／翻攝自Threads／sharon701111）

許維恩在Threads感嘆地說，想知道當好老婆、好媽媽、好媳婦、好老闆和好夥伴的方法，原因是她有時候真的覺得很累，「做再好也沒用，不會得到更多的鼓勵和支持。」

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▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲許維恩接連拋出5個問句。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

然而，許維恩解釋自己其實不需要讚美，「因為被別人視為理所當然，更多包容和容忍，也不會換來更多的快樂生活」，更多時候是已經盡力付出，但只要說不對一個字就被認為是很糟糕的人，「這對我真的公平嗎！？」

許維恩認為人生已經要顧慮很多事情，結果還要顧及外界感受，「請問誰有顧及到我的感受嗎～我已壓抑到我身心靈出現了很多狀況，我不說並不代表我沒事。」

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲許維恩現在只想善待自己。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

許維恩表示現在只想善待自己，「不要再來跟我說妳應該怎樣不應怎樣，抱歉～我不是完美的人」，她之後仍舊會做自己，「怎麼解讀我I don’t fucking care.................. 」

許維恩Threads全文：

要怎麼樣做個好老婆？
要怎麼樣做個好媽媽？
要怎麼樣做個好媳婦？
要怎麼做個好老闆？
要怎麼做個好夥伴？
有時候真的累了～～～
做再好也沒用
不會得到更多的鼓勵和支持
我不需稱讚！
因為被別人視為理所當然
更多包容和容忍
也不會換來更多的快樂生活
我盡力了
為別人付出再多
只要一個字不對 ～說一句話不對
你就是很糟糕的人
這對我真的公平嗎！？
人生要顧慮這麼多細節和事情
還有顧及到你們的感受
請問誰有顧及到我的感受嗎～
我已壓抑到我身心靈出現了很多狀況
我不說並不代表我沒事
「我現在只想好好善待自己」
我要過自己想過得生活～
不要再來跟我說你應該怎樣不應怎樣
抱歉～我不是完美的人
以後我依舊做我自己～
這就我的個性～
我一樣開朗～
我一樣心存善良
怎麼解讀我
I don’t fucking care ………………..

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