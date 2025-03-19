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不是大元！鼓鼓婚後首開唱「白色情人節當眾送他玫瑰花」超浪漫　　

記者蔡琛儀／台北報導

由鼓鼓、蕭秉治組成的限定團體「GX」，上分別前往深圳、杭州舉行一連兩場的「大玩一票 ALL YOU CAN PLAY」巡迴演唱會，也是巡演倒數兩場，3月14日適逢白色情人節，兩人特別以白馬王子的帥氣造型登場，唱到〈Baby Girl〉時還特別準備白色玫瑰花要送給歌迷。

▲▼GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治《大玩一票》深圳、杭州演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲GX鼓鼓、蕭秉治日前在深圳、杭州開唱。（圖／相信音樂提供）

鼓鼓特別保留最後一支玫瑰花要送給蕭秉治，展現GX的「兄弟浪漫」，讓這份祝福不僅傳遞給歌迷，也延續到舞台上的兄弟情誼。而在杭州場時，鼓鼓與蕭秉治在造型上特別交換彼此的代表色，鼓鼓穿上藍色，蕭秉治則換上橘色，除了視覺上展現特別巧思，也象徵兩人一路一起大玩一票互相扶持，展現兄弟情也為演出增添趣味。

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這場演唱會是鼓鼓成為人夫後的首場大型專場，當獻唱〈當我變成我們〉時他也大方祝賀彼此說：「自己愛情長跑這麼久，希望除了自己幸福，大家也都幸福快樂。如果你們有一天找到彼此的幸福，一定要告訴我讓我知道！」粉絲也在接機時舉起布條寫著「鼓家有囍，肉鋪老闆新婚快樂」迎接鼓鼓，還自發性發起「喜糖應援」。

▲▼GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治《大玩一票》深圳、杭州演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲▼鼓鼓、蕭秉治分別穿上彼此的代表色。（圖／相信音樂提供）

▲▼GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治《大玩一票》深圳、杭州演唱會。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治近期發行新單曲〈想悄悄住進你的靈魂〉，成為戲劇《難哄》的守護曲，這次蕭秉治也特別獻唱這首歌，化身歌迷們的「桑延」用歌曲接住彼此。而蕭秉治在演唱到〈勝利人生〉時，鼓鼓突然現身上台，讓蕭秉治嚇到控制不住表情，但兩人也馬上展現默契完美合唱，演唱會最後一連演唱〈戰神〉、〈SuperHero〉嗨翻現場，當唱到經典歌曲〈射手〉時，GX邀請粉絲們一起跳射手舞，鼓鼓笑說：「你們現在都長大了不跟我們一起跳，是不是因為不想流汗髒髒臭臭的！」惹得現場粉絲爆笑回應。

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