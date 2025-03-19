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劉雨柔知道小孩性別了！男友一拆信封「秒露謎之笑容」她湊近看尖叫

????小花生???? 到底是男生還是女生⁉️ 終於提起勇氣打開信封 爸爸跟媽媽需要多大的勇氣 #小花生 #花生蛇麼事 #新手媽媽 #性別揭曉 #不想面對的一封信 #爸爸真的無敵賴皮 #全程都在偷看 #媽媽的尖叫聲有點嚇人 #請小心服用

劉雨柔發佈於 2025年3月18日 星期二

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔後，前陣子在大年初一無預警公開懷孕喜訊，如今已經有5個月的身孕。近日格外引起討論的是，她和另一半終於知道小孩性別了，小倆口拆開信封的反應都相當真實有趣。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲▼劉雨柔和胡凱翔拆小孩的性別信封。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

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▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

劉雨柔將信封交給胡凱翔拆開，她則靜靜地坐在旁邊，「除了傻笑，我還能怎麼辦？」男友一邊拆信封、一邊偷看的時候，忍不住露出了「謎之笑容」，臉龐還被P上4條線。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲胡凱翔偷看後露出「謎之笑容」。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

此時，劉雨柔忍不住追問胡凱翔一開始猜測的性別，男友坦言起初覺得是男寶寶，她則認為是女寶寶，結果她認真看到信封內的真相後，忍不住放聲尖叫了！

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

▲劉雨柔看完則放聲尖叫。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）

雖然劉雨柔最後並沒有公開正確答案，但不少粉絲都猜測應該是女寶寶，大家留言說：「拔拔的臉已經出賣自己了」、「這反應，是女生～」、「看樣子是媽媽猜對了。」

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