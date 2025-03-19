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婆婆「做愛高潮會有男娃」催生二胎！　佳娜收禮傻眼了：我不生男生

記者劉宜庭／綜合報導

馬來西亞藝人祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜婚後育有一女，夫妻倆今年首次帶女兒回馬來西亞過年，卻遭到婆婆狂催生二胎，對方甚至送上小男孩的衣服，讓她當場傻眼，直言：「我不想生男生！」

▲婆婆「做愛高潮會有男娃」催生二胎！　佳娜收禮傻眼：我不生男生 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲婆婆「做愛高潮會有男娃」催生二胎！　佳娜收禮傻眼：我不生男生 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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▲佳娜上節目分享被婆婆催生二胎的經歷。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

節目上，佳娜透露這次一家三口飛去馬來西亞，婆婆見到孫女後，立刻開口詢問：「我什麼時候可以抱孫子？」讓她當場語塞。聽到這裡，主持人Melody忍不住好奇詢問：「祖雄，那你說什麼？」對此，佳娜無奈地說：「他就不講話。」此話一出，Melody震驚回應：「祖雄！」

祖雄隨後解釋自己沉默的原因：「因為我覺得這是一個Balance（平衡），我家裡是三個男生，我哥哥、弟弟都是男生，哥哥生了兩個兒子，弟弟也生了兩個兒子，我家超多，全都是男生，我們女兒是第一個女的，原本想說這個是一個很好的Balance。」他原以為這次終於迎來第一個女孩，家人應該會很開心，爸爸的確很高興，但沒想到媽媽仍然念念不忘想要孫子。

佳娜透露，婆婆不只一次提及這個話題，「大概一天會問我五次」，甚至還看了一篇報導，告訴她：「我看過，如果做愛時有高潮，會生男生」，接著轉頭問祖雄「可不可以做到」。

▲婆婆「做愛高潮會有男娃」催生二胎！　佳娜收禮傻眼：我不生男生 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲婆婆「做愛高潮會有男娃」催生二胎！　佳娜收禮傻眼：我不生男生 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲婆婆分享給佳娜拚男娃的坊間傳聞。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

然而，婆婆的催生行動並未就此結束。佳娜透露，在準備回台灣的最後一天，婆婆還特地準備了一份禮物給她，打開一看竟全是小男孩的衣服，並語重心長地說：「妳下次回來的時候，希望有孫子可以穿。」這讓她當場傻眼，當下直接回應：「我不想生男生」，說完轉身就走。

▲婆婆「做愛高潮會有男娃」催生二胎！　佳娜收禮傻眼：我不生男生 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲佳娜直接拒絕、轉頭走人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

對此，沈玉琳也分享自身觀察：「會在醫院裡面照顧長輩的，統統都是女的啦，然後妳看到很匆忙來的，都是兒子。」Terry則補充：「插管的時候都是女兒到，兒子都是拔管的時候才出現。」此番言論引起現場一陣笑聲，也讓大家反思「傳宗接代」的觀念。

最後，沈玉琳提醒：「結婚前真的要調查清楚，我再次呼籲大家，不只說這個男人愛不愛妳、對妳是不是真心，還有她的爸爸媽媽對於小孩的態度、價值觀、觀念，是不是一定要男生、是不是一定要怎麼樣，一定要調查清楚，不然寧可不要嫁。」

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佳娜, 祖雄, 二胎, 催生

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