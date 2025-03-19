ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《墨雨雲間》電視看得到！　王星越古裝「顏值太高」導演臨時加戲

記者黃庠棻／台北報導

由吳謹言、王星越主演的古裝大戲《墨雨雲間》3月26日起在中視八點檔播出，該劇講述生活幸福的縣令之女薛芳菲（吳謹言飾），遭夫家誣陷謀害，巨變後失去一切，受救命恩人也就是中書令之女姜梨（楊超越飾）之托，藉對方身份回到京城，在肅國公蕭蘅（王星越飾）幫助下，找出真相並對抗不公，最終為自己及姜梨洗清汙名。

▲《墨雨雲間》由王星越和吳謹言主演。（圖／中視提供）

▲《墨雨雲間》由王星越和吳謹言主演。（圖／中視提供）

王星越曾演出《寧安如夢》、《周生如故》等劇，在《墨雨雲間》飾演能文能武，看似腹黑卻鐵漢柔情的肅國公一角，一路守護女主吳謹言，魅力爆表，而他也因為因長相俊秀，被網友譽為「天選古人」。

劇中，男女主角有一場雨中對戲，吳謹言藉著酒意，貼臉對著王星越說「你真好看」，據說這句台詞，是現場臨時加上，吳謹言透露，原本劇本裡沒有，走戲當下導演被王星越的顏質征服，所以加上這四個字，她還打趣地說「不加說不過去」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《墨雨雲間》由王星越和吳謹言主演。（圖／中視提供）

▲《墨雨雲間》由王星越和吳謹言主演。（圖／中視提供）

作為《墨雨雲間》男一號，王星越自我要求甚高，有一場他和女主角吳謹言冒險到礦坑查探，應劇情他要脫掉上衣給吳謹言換上，雖然只是短短幾秒裸上身的鏡頭，他等戲時狂做伏地挺身，讓肌肉充血結實，拍出來的效果相當吸睛。

而吳謹言接受訪問時透露，拍攝特寫鏡頭時，導演讓她休息，所以沒能看到王星越的好身材，這也讓人一度好奇是否男方要求清場，但她卻認為不可能，笑說「他應該越多人看越開心。」王星越也連忙否認「我那時期身材還可以」對自己的狀態頗有信心。

▲《墨雨雲間》由王星越和吳謹言主演。（圖／中視提供）

▲《墨雨雲間》由王星越和吳謹言主演。（圖／中視提供）

而王星越和吳謹言進劇組的第一場戲，就是男方奪走女方的玉珮，因為女生心急想要搶回，兩人便靠在一塊，這讓吳謹言對王星越的演技很是讚嘆，大讚「他年紀小，但對於角色進入的很快。」吳謹言更直誇王星越拍攝第一天就留下劇中名場面「上一秒王星越，下一秒蕭蘅，很厲害。」

整部戲中，王星越有不少打戲，其中一場打仗的戲讓他難忘，現場戰火瀰漫，他整整被煙燻了一週，從下雨拍到天晴，又從天晴拍到下雨，王星越打趣回憶「我本來挺白的，拍完整個人都變黑了。」就連吳謹言也覺得他拍完那一週的戲都瘦了。

▲《墨雨雲間》由王星越和吳謹言主演。（圖／中視提供）

▲《墨雨雲間》由王星越和吳謹言主演。（圖／中視提供）

《墨雨雲間》故事主軸圍繞女主復仇，過程中男、女主角經過相處反覆拉扯，才產生情愫，這一點讓王星越坦言拍到後來有些受不了，因為原本感情看似要進一步發展，就有任務出現，內心不禁也想好好談個甜甜的戀愛。

就連好不容易拍了成親戲，王星越都覺得意猶未盡「那場戲拍很久，在棚內就拍了起碼2、3小時，但出來的鏡頭就只有幾個而已，那是很大的一個遺憾。」由吳謹言、王星越主演的古裝大戲《墨雨雲間》自3月26日起每週一至五晚間8點在中視播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

GD現身aespa演唱會！被cue跳Whiplash底下粉絲嗨爆

推薦閱讀

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬　爆：寧可違約也不來

金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬　爆：寧可違約也不來

楊千霈N段曖昧情史起底！小S「沒她得不到的」Makiyo認證：她很厲害

楊千霈N段曖昧情史起底！小S「沒她得不到的」Makiyo認證：她很厲害

快訊／金秀賢「在金賽綸家親暱片」曝光！遭警告：別再自掘墳墓

快訊／金秀賢「在金賽綸家親暱片」曝光！遭警告：別再自掘墳墓

樂天女孩爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了

樂天女孩爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了

錢錢吸收變差「6天後確診胃癌」　米可白崩潰：剩不到幾個月能活

錢錢吸收變差「6天後確診胃癌」　米可白崩潰：剩不到幾個月能活

《角頭》女神爆「秘婚多年」！同居黑帽男…恩愛餵食互動全被拍到了

《角頭》女神爆「秘婚多年」！同居黑帽男…恩愛餵食互動全被拍到了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬　爆：寧可違約也不來

楊千霈N段曖昧情史起底！小S「沒她得不到的」Makiyo認證：她很厲害

快訊／金秀賢「在金賽綸家親暱片」曝光！遭警告：別再自掘墳墓

樂天女孩爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

墨雨雲間, 王星越, 吳謹言

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 8高帥台男星赴港登影展「鐵粉從加拿大飛回」羅宏正、周予天組CP
  2. Albee半夜突PO「抬腳下衣失蹤照」！腿根被看光 限動浮字：我喜歡你
  3. 金秀賢僅接18天「第4支代言被撤」！　20年老牌廠商3聲明全面切割
  4. 北藝大學餐驚見「日本男神」！　中島健人悄來台現蹤龍山寺、平溪老街
  5. 《墨雨雲間》電視看得到！　王星越古裝「顏值太高」導演臨時加戲
  6. 美傳奇歌星離世！享壽83歲　曾患萊姆病被迫暫停巡演
  7. 坤達生日「柯佳嬿難得PO照放閃」！遮全臉爬山…私下低調互動超有愛
  8. 直擊／7-11未上架「金秀賢商品」　新品延期網嘆：吃貨的損失
  9. 李準基1舉遭疑逃漏稅！　「追繳2250萬稅」不服前後不一：法律抗辯
  10. S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366