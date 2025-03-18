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錢錢吸收變差「6天後確診胃癌」　米可白崩潰：剩不到幾個月能活

記者蔡宜芳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）相當愛護動物，也經常分享和家中狗狗錢錢、黑寶的互動。她12日才透露愛犬錢錢健康亮紅燈、吸收變差，沒想到18日查出原因，竟被醫生告知「只剩幾個月」，她為此相當崩潰不捨。

▲▼錢錢吸收變差「確診胃癌」米可白崩潰：你一定要等媽媽。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲錢錢是米可白多年前救援回家的流浪犬。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白18日曬出和錢錢的合照，透露自己聽到醫生說愛犬罹患胃癌、能存活的時間只剩幾個月時，她整個人都崩潰了，「送你去住院後，我去林口拍戲…我很努力撐完4場戲，一拍完，我躲在角落，淚水不由自主的一直掉…我好捨不得你。」

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▲▼錢錢吸收變差「確診胃癌」米可白崩潰：你一定要等媽媽。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白12日才透露帶錢錢去看醫生。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白表示，她很希望能盡早處理完3月底的工作，好好陪伴錢錢度過最後的時光，「帶你出去走走…好好陪你走完最後的路。我的孩子，你要等媽媽…」喊話愛犬要堅持下去。

▲▼錢錢吸收變差「確診胃癌」米可白崩潰：你一定要等媽媽。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲▼米可白透露錢錢罹患胃癌，剩不到幾個月能活。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲▼錢錢吸收變差「確診胃癌」米可白崩潰：你一定要等媽媽。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

錢錢過去經常隨米可白上節目、參加活動，因此罹癌的消息傳開後，也引來不少網友留言「不要放棄希望，一定會有奇蹟的」、「堅強一點，加油」、「希望還是有奇蹟，讓牠的病況紓緩」、「有空多陪伴錢錢吧，妳也要堅強」。

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