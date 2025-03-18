「握有金秀賢露臉片」！《橫豎》放話：明天再不認就公開新證據

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢與金賽綸的家中約會影片，被金世義所主持的YT頻道《橫豎研究所》在18日晚間的直播中曝光。金世義指出該段影片經由家屬同意後釋出，影片中，聲音疑似是金秀賢的男子在金賽綸家中，掌鏡拍攝著金賽綸，並親暱地伸手輕輕拍打女方的背部，《橫豎研》還表示：「除了這個，還有其他很多證據影片，今天只公開這一段。」呼籲金秀賢盡快認錯。

▲金秀賢被曝光疑似只有出聲的與金賽綸的親暱拍背片。（圖／翻攝自金秀賢Instagram、橫豎研究所YT）

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影片中，金賽綸正在看電視，而一個推測為金秀賢的男性聲音拿著手機拍她。金賽綸說：「這個很厲害，有試過嗎？沒試過吧？用在肚子上會出事。」接著金賽綸對拍攝者問道：「你一直在拍我嗎？」男性則回答：「嗯，會不會太用力了？」並且還觸碰了金賽綸的背部，仔細查看影片背景中的廚房，與金秀賢先前被曝光沒穿褲子洗碗的照片，是同一場景。

▲金世義呼籲金秀賢盡快道歉。（圖／翻攝自橫豎研究所YT）

《橫豎研》警告道：「金秀賢明天應該趕快發表立場聲明，不然我們手上還有其他露臉的影片。」想藉此迫使金秀賢認錯道歉。

此前，《橫豎研》還公開了金賽綸在2018年8月13日發送給金秀賢的短信內容。金賽綸在短信中寫道：「這樣把Kakao Talk刪掉？」接著在第二天發送：「快接電話。」對於這段訊息，《橫豎研》解釋，金秀賢當時可能要求金賽綸盡快刪除通訊軟體Kakao Talk，並告訴她換一部手機後，透過加密性較高的Telegram聯絡，強烈質疑金秀賢：「要求用Telegram聯絡的意圖是什麼？」