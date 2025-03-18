詹懷雲行程滿檔！　入行10年終於走紅吐心聲：沒想到會這樣忙

記者蕭采薇／台北報導

詹懷雲、林奕嵐主演的青春奇幻愛情片《命中註定那頭鵝》，主演群兵分兩路，詹懷雲、陽靚17日晚間在台北舉辦快閃拍照會。近來忙著宣傳和拍戲的詹懷雲，也請粉絲別擔心：「平均每天有盡量睡滿6、7小時。」入行10年終於嚐到走紅滋味，他也真誠分享現階段的心情：「當然是會期待被看見，但沒想到會這樣忙碌，哈哈哈。」

▲《命中註定那頭鵝》詹懷雲、陽靚舉辦快閃拍照會。（圖／台北双喜提供）

詹懷雲近日在IG發了多張拍戲期間各種「睡著了」的花絮照片引起討論，他笑說：「我滿愛睡覺的， 有時間就多多補眠。」林奕嵐、陳華，導演楊宥瑜則跨海參加文策院在香港舉辦的「TAICCA FILMART 臺灣星光發布會」，林奕嵐表示有情傷中的觀眾被她的演出療癒了：「原來自己的表演能帶給人溫暖，令我非常感動。」

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▲《命中註定那頭鵝》詹懷雲、林奕嵐二度配對。（圖／台北双喜提供）

有粉絲戴著企鵝頭套來和詹懷雲拍照，也有陽靚的影迷帶著片中她飾演的「劉美蓮」最愛吃的榴蓮造型玩偶前來。除了粉紅泡泡、勇敢追夢與追愛的情節深獲共鳴，林奕嵐在片中的雀斑也意外引起討論，導演楊宥瑜表示：「第一次見到奕嵐時，覺得她很漂亮但有點高冷，所以我希望她剪瀏海、把天生自然的雀斑展現出來，我很謝謝她願意配合，讓大家看到她更青春、可愛的模樣。」

▲《命中註定那頭鵝》林奕嵐在片中的雀斑也意外引起討論。（圖／台北双喜提供）

楊宥瑜導演和林奕嵐、陳華、監製陳郁佳今在香港出席「TAICCA FILMART 臺灣星光發布會」，第一次以演員身分參與的陳華最興奮：「我朋友跟家人都說我演得很自然耶！但我覺得還有可以進步的地方，下次可以更精進。」林奕嵐也說親友都表示「電影很可愛，粉紅泡泡之外還有自我成長，看完心情會很好」。

▲《有病才會喜歡你》男女主角詹懷雲、江齊合唱電影主題曲。（圖／紅杉娛樂提供）

此外，詹懷雲另一部電影《有病才會喜歡你》，男、女主角詹懷雲、江齊共同演唱主題曲《我天生 - 有病版》。一開始還略顯害羞，但在製作人鼓勵下，兩人漸入佳境，不僅投入角色，更展現深情對唱的強烈化學反應。詹懷雲一度破音，但製作人笑說「有搖滾情歌的唱法」給他很大的信心，而第一次進錄音室的江齊，也帶給人為之一亮的表現。