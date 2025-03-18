家寧「不知公司收益」3句話切割媽媽！得知Andy未獲應有報酬：理解

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy自11日拋出震撼彈後，歷經張家發出6點聲明，他隨即反擊，家寧18日以個人名義上傳4點聲明，但其中一點聲明讓不少網友好奇地說：「看來是要跟媽媽切割了。」

▲家寧18日以個人名義發聲明。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



家寧在第二點聲明表示，雖然一直和Andy共同擔任群海公司董事，但並未實際參與公司營運，而且對於公司的實際收益狀況，她也一律不清楚。

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▲家寧和Andy正式撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0、Andy老師）



不只這樣，對於Andy表示未獲得應有報酬一事，家寧表示「完全理解」，也贊同收益應該公平分配，所以她接下來將針對公司「財務資料不明」一事，與律師討論後續對策。此外，據了解，她晚點會上傳影片。

家寧IG全文：

謹代本所當事人張家寧女士聲明如下：「

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一、YouTube頻道『眾量級CROWD』（下稱『眾量級頻道』）為本人與王崇睿先生（Andy老師）於2016年共同創立，因頻道業務與日俱增，為了專注於內容創作，二人於2018年時與曾淑惠女士共同成立『群海娛樂股份有限公司』（下稱『群海公司』），並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及 Andy 老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

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二、本人與Andy老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於Andy老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

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三、由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明，絕不逃避。

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四、對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教，本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期POPOO』YouTube頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益，皆與群海公司無涉，謹併予說明。」

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謹代聲明如上。

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