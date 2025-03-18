《Good Day》狂刪金秀賢「縮短10分鐘」！　出事後仍照錄原因曝光

記者張筱涵／綜合報導

《Good Day》因演員金秀賢捲入與已故演員金賽綸的交往爭議，製作組於17日發表官方聲明，表示將最大限度刪減金秀賢的出演畫面，並向觀眾致歉。

▲金秀賢因金賽綸相關一事重創形象，陸續遭品牌切割和節目剪輯。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）



《Good Day》製作公司TEO於YouTube官方頻道發表聲明，強調節目重視觀眾反應，並意識到相關爭議的嚴重性，因此決定刪減金秀賢的出演片段。由於節目提前製作，通常在正式播出前需進行一至兩週的剪輯與翻譯，因此16日播出的第5集已緊急刪除金秀賢的個人鏡頭：「大概會跟正常集數的分鐘數相比少10分鐘，細節也會受到影響。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於13日的錄製仍然如期進行，製作組表示當時節目音源錄製已被延後，並等待經紀公司Gold Medalist的正式回應，但由於經紀公司表示將延至隔週才發表立場，且錄製時間難以更改，因此最終決定按計畫錄製。不過，製作組強調：「我們已在錄製過程中盡量避免金秀賢與其他出演者同框，並決定刪除他的個別錄音內容。」

製作組強調：「我們擔心這場爭議持續發酵，影響節目的初衷與其他嘉賓的努力，因此決定從第6至第7集開始，最大限度刪除金秀賢的所有畫面，並不會播出13日錄製的個別片段。」

金秀賢近日捲入在已故演員金賽的交往爭議。YouTube頻道《橫豎研究所》 引述金賽綸家屬的說法，指控金秀賢與2015年時年僅15歲的金賽綸交往長達6年，引發外界撻伐。

金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist最初強烈否認，聲稱：「該指控毫無根據，並將採取法律行動。」然而，14日又改口承認兩人確實交往，但強調：「交往時間為2019年夏季至2020年秋季，金賽綸當時已成年。」此外，金賽綸家屬指控金秀賢要求金賽綸賠償其酒駕事故的善後費用，但經紀公司否認此事，稱：「這是金賽綸與經紀公司之間的問題，與金秀賢無關。」

由於經紀公司立場反覆，金秀賢受到輿論壓力，不僅《Good Day》官方留言板湧入大量要求退出的聲音，甚至有品牌傳出終止合作的消息，整起事件持續發酵。