家寧媽被肉搜「最大苦主是她」！無奈PO文全說了：保留法律追訴權

▲Andy揭露家寧一家人惡劣行徑，家寧媽（右）被控訴吃相難看。（圖／Andy臉書）



圖文／CTWANT

百萬YouTuber「眾量級」由Andy和家寧組成，去年10月官宣分手後，頻道停更兩人自創新頻道，近日Andy拍片控訴張家一家人搶走他辛苦經營的頻道、分潤不均、股份分配等問題，獲得網友聲援。網友肉搜家寧爸媽臉書，卻有人因為名字和家寧媽相似慘遭波及，特別發文呼籲要網友別傷及無辜。

Andy在影片中公布群海公司負責人為家寧媽「曾淑惠」，且占了50％股份，令外界直呼不合理，網友憤慨肉搜家寧一家人臉書。家寧媽在臉書上的最新貼文是轉發一則宣傳文，且帳號不是用本名，隨著事件曝光，被網友灌爆留言區，超過一千多則留言猛刷「還錢」，「欠錢還錢」、「抵達戰場popo」、「請問什麼辦法開一家公司可以直接分50%股份？可以教我嗎」、「看看人性有多惡毒」、「還錢啊…不要欺負年輕人」。

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不過一名女網友跟家寧媽本名相似，只差在「惠」不同字，且外貌、年紀相近，一度被網友誤認是家寧媽本人。對此，女網友也特地發文表示，「本人並非張家寧母親也與張家寧並不認識。完全巧合同名同姓，請勿私訊騷擾及惡意毀謗，所有私訊已截圖。將保留法律追訴權。請自重！」

受到騷擾後，女網友16日再度發文表示無奈。「我只想做個平凡的家庭主婦。我的蕙有草字頭。不是那個曾淑惠。 」呼籲大家看清楚。

該名網友衰成為事件最大苦主，其他網友則表示，「超倒楣吧」、「全台灣張家寧曾淑蕙全部躺著中槍」、「妳這位曾淑惠比那位張家曾淑惠漂亮多了」、「承受了別人該承受的壓力」、「辛苦你了」。

▲女網友因與家寧媽名字相似，慘遭波及。（圖／翻攝臉書）



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