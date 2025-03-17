即／金賽綸：歐巴救救我⋯　金秀賢隔天「冷血2次提告」殘酷內容公開

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生離世，她生前遭到金秀賢公司GOLDMEDALIST寄存證信函逼債，公司雖強調沒有逼迫，但17日出現反轉，爆料單位《橫豎研究所》曝光一封最新的存證信函內容，是金賽綸家屬這幾天整理遺物所發現，該信件在2024年3月25日所寄出，正是金賽綸自爆貼臉照的隔天，GOLDMEDALIST便威脅她閉嘴。

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▲《橫豎研究所》公開了金秀賢公司寄送第二次存證信函的內容。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



《橫豎研究所》17日在直播裡透露，金賽綸家屬從15日起到17日早上都在整理遺物，直到今早才發現原來金秀賢公司GOLDMEDALIST在2024年3月25日寄了第二次的存證信函威脅女兒，且內容就是要求償還7億債務，要求金賽綸說出到底何時能還錢，並請勿再與公司人員聯繫，以及賠償《淚之女王》損失，明顯與公司聲稱的立場不符合。

▲金秀賢公司2次提告的殘酷內容公開。（圖／翻攝自《橫豎研究所》YouTube）



金世義痛罵「金秀賢就是這麼邪惡」，他在直播裡諷刺公司GOLDMEDALIST：「這根本不像是你們所說『沒有忽略金賽綸經濟上的問題』，而是更讓金賽綸去死的意思吧，是你們把金賽綸逼到絕境！希望大家能知曉這點，他不是人，就連撒但都沒這麼邪惡！」

▲金賽綸帶金秀賢回家的照片時間點曝光，她在2013年11月穿過同一雙鞋，證實她當時未成年。（圖／翻攝自《橫豎研究所》YouTube）



不僅如此，《橫豎研究所》挖出了金賽綸帶金秀賢回家的照片時期，金賽綸曾在2013年11月穿過同一雙鞋，意指該照片拍攝時期很有可能是2013年底到2014年初的冬天，家屬也證實了「照片裡的人是金賽綸」，金秀賢過去經常到訪該公寓，且皆是趁著女方家人不在的時候出入，由於當時金賽綸未成年，因此強烈反對兩人交往。