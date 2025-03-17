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家屬證實：金秀賢溜進未成年金賽綸家中！　《橫豎》揭私照邪惡真相

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢曾與女星金賽綸交往，但他否認交往期間女方未成年，遭到金賽綸家屬痛罵說謊，近日，再有新的證據曝光，一張私生飯於2017年上傳金賽綸帶金秀賢回家的照片，引起各界熱議，該照片如今被家屬證實「就是金賽綸的家」，家屬透過《橫豎研究所》強調過去金秀賢常常趁著女方家人不在的時候出入。

金秀賢翻車！算命師昔評面相「擅長欺騙」影片被挖出　網友大讚先知

▲▼金秀賢2017年就被拍過溜進金賽綸家中的鐵證。（圖／翻攝自金秀賢IG、橫豎研究所）

▲▼金秀賢2017年就被拍過溜進金賽綸家中的鐵證。（圖／翻攝自橫豎研究所）

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《橫豎研究所》17日再度發文，貼出一張私生飯於2017年6月23日曝光的照片，正是金賽綸帶金秀賢回家的現場直擊，但照片裡金秀賢穿著羽絨外套，意指照片並非曝光的6月所拍，而是更早以前被拍下。

▲家屬證實：趁家人不在。（圖／翻攝自橫豎研究所）

▲《橫豎研究所》向家屬確認後證實，金秀賢過去常趁家人不在時，出入金賽綸與家人住的公寓。（圖／翻攝自橫豎研究所）

《橫豎研究所》向家屬求證照片可信度，金賽綸家屬證實「拍下照片的地方是金賽綸與家人一起居住的公寓」，不僅如此，金秀賢過去經常到訪該公寓，且皆是趁著女方家人不在的時候出入，由於當時金賽綸未成年，因此強烈反對兩人交往。

最新文章裡，《橫豎研究所》更質疑「不覺得那件紅色羽絨衣很眼熟嗎？看起來就像是金秀賢戴著jdc帽子時穿著羽絨衣」，預告即將在6點公開「金秀賢這人有多惡魔」，請廣大網友準時收看直播。

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