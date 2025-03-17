影后妮可基嫚宣布暫退演藝圈！　親吐背後原因：不想被叫女超人

記者劉宛欣／綜合報導

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）突然宣布將暫時離開演藝圈，2024年的她工作滿檔，一口氣推出了包括電影《非常家務事》、《魔咒奇緣》、《乖女孩》，拍攝電視劇《模範愛侶》、《外籍之人》、《母獅2》，此外還有新電影《荷蘭鎮》即將上映，產量多到讓她的年收入達到3100萬美元（約10.2億台幣），使她成為年收入前十名榜單上唯一的女明星。

▲影后妮可基嫚宣布暫退演藝圈。（圖／路透）

妮可基嫚透露去年雖取得了不小成就，但卻非常疲憊，因此計畫在完成《荷蘭鎮》的宣傳後，給自己一個長假，因為她深知休息對於身心健康的重要性。在接受雜誌訪問時，她表達了對於「女超人」這一標籤的困惑和不安，雖然因工作而獲得了許多讚賞，但有時被稱為「女超人」卻讓她感到壓力山大，這個標籤常常被用來形容那些能夠平衡事業和家庭的女性。

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▲妮可基嫚2024年工作滿檔，導致身心俱疲。（圖／路透）

妮可基嫚進一步解釋，「女超人」稱號代表著無所不能的形象，但這並不符合她的真實情況。她坦言自己努力工作，也意識到過無法兼顧家庭與事業，為此感到沮喪，她並非超人，與其他普通的上班族媽媽無異，同樣面對工作與家庭的挑戰。