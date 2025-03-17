孫安佐退伍倒數近況曝！　「體能、打靶成績同梯最強」軍中長官狂讚

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐一直備受外界矚目與討論，去年12月宣布嘉義入伍，如今在宜蘭受訓，距離退伍不到一個月。據悉在軍營裡的孫安佐，不論打靶成績、體能都在同梯里是拔得頭籌，經紀人重讀教條向《ETtoday星光雲》透露，「他在裡面狀況非常好，長官讚譽有加之外，整個營隊沒有人體力超過孫安佐，並且他在同梯裡面是一個精神領袖，我不是說他好話，是各項資訊都有跟我這裡說。」

▲孫安佐入伍近況曝光。（圖／經紀人提供）

向來對槍枝頗有研究的孫安佐，問及打靶成績？經紀人則回應：「絕對也是營裡最強的，他練那麼熟了。」孫安佐預計在四月初退伍，至於日後工作都有在做安排，經紀人說：「身為經紀人我的初衷就是，我希望能透過孫安佐的輔佐，讓他成為年輕人的標竿，並且可以讓狄鶯姐與孫鵬哥放心。」表示孫安佐未來也會有以全新的樣貌跟大家見面。

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▲孫安佐退伍後將會有全新的開始。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）

經紀人更說看見孫安佐的善良，所以就算對方滿是負面新聞，仍在他當兵期間義無反顧幫他接洽工作，兼顧攝影師、後製、企劃、家庭溝通、規劃未來商品等等，一人作業堅持到底，「他絕對是一個超級善良的年輕人，雖然瘋狂前衛，但是他絕對不會傷害人。」

▲經紀人稱讚孫安佐私下是個很真誠又善良的人。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）

事實上，孫安佐在入伍前兩天還在直播中公開剃髮，當時被問到近期都在幹嘛，孫安佐說都在喝酒，前一晚甚至喝到凌晨才回家，「真的就是到處亂喝一通、猛喝，趁進去之前跟朋友say goodbye，這比較難過。」他提到要當兵不會太有壓力，認為剛好可以比較一下軍隊和監獄生活，「我在聯邦裡面是自由自在，人家都說進軍隊就像監獄一樣，我現在兩個都可以體驗看看，我去幫大家實測一下。」