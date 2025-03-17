張學友抱病廣州登台復唱！　「拿手帕不時擦鼻水」向歌迷道歉

記者陳芊秀／綜合報導

香港歌神張學友日前因身體不適，原定3月6、7、8日的廣州演唱會一度宣布取消，後來改成延期。而他這次巡演身體狀況時好時壞，在台北、上海等第已經發生4次取消或延期，近日廣州恢復開唱，但是身體仍未完全痊癒，演唱時還帶著手帕擦鼻水。

▲張學友廣州演唱會延期後重新復唱，但他抱病尚未痊癒 。（圖／環球音樂提供）

張學友「60+」巡迴演唱會來到廣州站，原訂有7場演出，因為身體不適延期。歌迷注意到，他15日演唱時，手上還拿著手帕，不時抹去鼻水，儘管如此，歌神仍展現專業精神，演唱會依舊精彩，獲得全場掌聲。他在台上幽默地向觀眾說：「廣州的朋友好嗎？我就一般般啦！」他坦言因病取消3場演唱會而感到抱歉，還表示自己的聲音變得「性感」，希望大家能包涵自己的狀態，並以「模仿張學友」的心情欣賞演出，惹得全場笑聲不斷。

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而且張學友表示，自己熱愛表演，無法演出對他來說「慘過死」。他自嘲「我的聲音回來了！雖然變得有點性感，今天可能唱到一半還是會有點痰影響表演，希望大家抱著『張學友模仿張學友』的心情來欣賞演唱會。如果模仿得像，就請大家給點掌聲吧！如果模仿得不像，那畢竟今天的我也不是『正式版』的張學友，而是『感冒版』的張學友！感謝大家多多包涵。」許多歌迷事後分享演唱會當晚的影片，網友力挺「拿著手絹繼續唱，隱隱約約好像能聽出來點鼻音」。

▲張學友廣州演唱會一度宣布取消，不過後來延期至近日復唱。（圖／翻攝自微博）