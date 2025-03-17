ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張學友抱病廣州登台復唱！　「拿手帕不時擦鼻水」向歌迷道歉

記者陳芊秀／綜合報導

香港歌神張學友日前因身體不適，原定3月6、7、8日的廣州演唱會一度宣布取消，後來改成延期。而他這次巡演身體狀況時好時壞，在台北、上海等第已經發生4次取消或延期，近日廣州恢復開唱，但是身體仍未完全痊癒，演唱時還帶著手帕擦鼻水。

▲▼ 張學友 。（圖／環球音樂提供）

▲張學友廣州演唱會延期後重新復唱，但他抱病尚未痊癒 。（圖／環球音樂提供）

張學友「60+」巡迴演唱會來到廣州站，原訂有7場演出，因為身體不適延期。歌迷注意到，他15日演唱時，手上還拿著手帕，不時抹去鼻水，儘管如此，歌神仍展現專業精神，演唱會依舊精彩，獲得全場掌聲。他在台上幽默地向觀眾說：「廣州的朋友好嗎？我就一般般啦！」他坦言因病取消3場演唱會而感到抱歉，還表示自己的聲音變得「性感」，希望大家能包涵自己的狀態，並以「模仿張學友」的心情欣賞演出，惹得全場笑聲不斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而且張學友表示，自己熱愛表演，無法演出對他來說「慘過死」。他自嘲「我的聲音回來了！雖然變得有點性感，今天可能唱到一半還是會有點痰影響表演，希望大家抱著『張學友模仿張學友』的心情來欣賞演唱會。如果模仿得像，就請大家給點掌聲吧！如果模仿得不像，那畢竟今天的我也不是『正式版』的張學友，而是『感冒版』的張學友！感謝大家多多包涵。」許多歌迷事後分享演唱會當晚的影片，網友力挺「拿著手絹繼續唱，隱隱約約好像能聽出來點鼻音」。

▲▼張學友廣州演唱會一度宣布取消，不過後來延期至近日復唱。（圖／翻攝自微博）

▲張學友廣州演唱會一度宣布取消，不過後來延期至近日復唱。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【超撒嬌】女兒奶音抱怨今天進校來不及親親　爸輕聲哄她：明天親完再進去

推薦閱讀

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！　二婚李易被超閃戒指套牢：新婚快樂

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！　二婚李易被超閃戒指套牢：新婚快樂

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」　緊黏他身旁一起回家

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」　緊黏他身旁一起回家

金賽綸15歲「被強行成熟」！交往金秀賢才2個月　前後驚人對比照曝光

金賽綸15歲「被強行成熟」！交往金秀賢才2個月　前後驚人對比照曝光

獨／天母水果店員機警解救女子！身份是「台劇演員」親自還原過程

獨／天母水果店員機警解救女子！身份是「台劇演員」親自還原過程

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」　門口抱女友人被拍

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」　門口抱女友人被拍

金賽綸家屬今出面提告！金秀賢「8簡訊4電話」狂摳她爸求私了　截圖曝

金賽綸家屬今出面提告！金秀賢「8簡訊4電話」狂摳她爸求私了　截圖曝

家屬挖更多證據「國二就交往」　金秀賢威脅金賽綸：賠償《淚之女王》損失

家屬挖更多證據「國二就交往」　金秀賢威脅金賽綸：賠償《淚之女王》損失

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

唐綺陽運勢／處女「感情面臨關鍵」！摩羯有年下桃花 牡羊出現貴人

唐綺陽運勢／處女「感情面臨關鍵」！摩羯有年下桃花 牡羊出現貴人

GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」　驚慌3秒…下一瞬間全場笑翻

GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」　驚慌3秒…下一瞬間全場笑翻

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

快訊／金賽綸家屬出面！指控金秀賢說謊：威脅賽綸不准再上傳照片

快訊／金賽綸家屬出面！指控金秀賢說謊：威脅賽綸不准再上傳照片

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！　二婚李易被超閃戒指套牢：新婚快樂

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」　緊黏他身旁一起回家

金賽綸15歲「被強行成熟」！交往金秀賢才2個月　前後驚人對比照曝光

獨／天母水果店員機警解救女子！身份是「台劇演員」親自還原過程

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」　門口抱女友人被拍

金賽綸家屬今出面提告！金秀賢「8簡訊4電話」狂摳她爸求私了　截圖曝

家屬挖更多證據「國二就交往」　金秀賢威脅金賽綸：賠償《淚之女王》損失

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

唐綺陽運勢／處女「感情面臨關鍵」！摩羯有年下桃花 牡羊出現貴人

GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」　驚慌3秒…下一瞬間全場笑翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張學友

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 影后妮可基嫚宣布暫退演藝圈！　親吐背後原因：不想被叫女超人
  2. 老公在暴動殉職！她繼承「警察尪工作」　女星奪亞洲電影大獎影后
  3. 具俊曄隊友癱瘓24年遭咒「兒子也會」！　喊話酸民吐心聲
  4. 天后彭佳慧4度攻蛋！「兒子同學求票」靦腆笑答：我可以幫買
  5. 專訪／一包衛生紙就能撩到他！孫麥傑「恢單5個月」感情觀超純真
  6. 韓《流星花園》李詩英宣布離婚！　8年前帶球嫁「小白種元」
  7. 金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了
  8. 孫安佐退伍倒數近況曝！　「體能、打靶成績同梯最強」軍中長官狂讚
  9. 北一女畢業生扛「30歲儀隊槍」力挺《夜校女生》　她協尋日校桌友
  10. 耶魯精神醫學教授評金賽綸事件！嘆「有如魷魚遊戲」：把她逼到懸崖邊

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366