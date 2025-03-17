快訊／《周處除三害》男星證實過世享年32歲　曾被百靈果、博恩大讚

記者黃庠棻／台北報導

32歲單口喜劇演員權樂曾在電影《周處除三害》裡軋上一角，飾演「尊者」陳以文身後的信徒，在單口喜劇圈擁有許多粉絲。他原定在15日於桃園市的「樂君亭」舉辦首演，怎料當天卻未現身，17日更傳出他已經過世的消息。對此，演出主辦單位卡米地喜劇俱樂部於稍早證實噩耗。

▲喜劇演員權樂。（圖／翻攝自Instagram／jackydlee110022）

權樂透過卡米地喜劇俱樂部舉辦自己的第二場專場「腦洞大開」，首演於15日登場，然而他本人當天卻莫名缺席了演出。據現場網友分享，主持人一個人撐了2個小時，且沒有人聯絡得到權樂本尊。對此，《ETtoday星光雲》致電給後續場次的場地詢問，包含新竹、高雄場，對方皆低調表示「演出確定取消」，至於退票或相關原因則要等卡米地喜劇俱樂部公布。據了解，場地方是在「17日凌晨」收到取消的通知，相當臨時。

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▲喜劇演員權樂。（圖／翻攝自Instagram／jackydlee110022）

此前，百靈果的Ken跟凱莉曾公開大讚權樂，表示「一開始接觸台灣喜劇時，最先遇到也覺得最有趣的喜劇演員就是他」，博恩也給出「喜劇演員的喜劇演員」的讚譽，他的表演風格荒誕，且題材相當禁忌，雖然小眾但仍舊擄獲不少民眾的心，而他的離開也讓喜劇圈相當惋惜。

▲▼喜劇演員權樂。（圖／翻攝自Instagram／jackydlee110022）

卡米地喜劇俱樂部有「台灣喜劇發源地」之稱，創始人張碩修Social曾在俱樂部舉辦「台北喜劇節」，第二屆在2024年年底舉辦，記者會出席卡司包含「百靈果News」凱莉、「壯壯」陳彥壯、「達康.come」康康、三木奮、黃小胖等。