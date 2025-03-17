ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

64萬YTR圓夢「宣布新身份」！　跨界電視主持吐擔憂：身材不夠好

記者孟育民／台北報導

八大電視即將推出全新類實境外景節目《自由的旅行者》，主持人由近幾年活躍於新媒體，目前最炙手可熱的旅遊YouTuber融融擔綱，透過他獨特的說故事方式，帶領觀眾展開全新的冒險旅程。從新媒體YouTuber跨界到電視平台，融融表示剛收到節目邀約時，曾以為是詐騙訊息，直到與製作團隊碰面，才覺得美夢成真！他興奮表示這一跨像是達成里程碑，「我從小就非常喜歡看冒險類型的外景節目，一直以來以成為行腳節目主持人為夢想，現在美夢成真，完成夢想的感覺真的是無比美好。」

▲▼ 融融承諾為觀眾謀眼福。（圖／八大電視提供）

▲▼融融首次跨界電視主持節目 《自由的旅行者》 。（圖／八大電視提供）

▲▼ 融融首次跨界電視主持節目 《自由的旅行者》 。（圖／八大電視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

經營YouTube頻道「融融歷險記 Ben’s Adventure」多年，目前已累積超過64萬訂閱數的融融，近幾年以「用旅行帶領觀眾走遍世界鮮少人去的角落」為宗旨，不僅曾到訪印尼食人族部落，還曾踏進北韓、衣索比亞、以色列等地，因而獲得網友喜愛，有鑑於此，接下全新外景節目《自由的旅行者》主持工作，融融除了在接獲主持邀約，興奮不已外，在收到第一集的拍攝內容後，卻想到一個令他緊張的點，「我比較擔心手不知道擺哪裡，因為現在不用自己拿相機！」這是他正在習慣的過程之一。

此外，還有一項令他苦惱的事，他觀察到外景節目主持人的身材都很好，他靦腆笑說：「因為自己身材不夠好，但我會想辦法請攝影師去捕捉當地身材好的，我會把他們抓進鏡頭裡，不管男生、女生，會盡力為大家謀福利，敬請期待！」

▲▼ 融融首次跨界電視主持節目 《自由的旅行者》 。（圖／八大電視提供）

▲融融承諾為觀眾謀眼福。（圖／八大電視提供）

融融坦言接下節目並不害怕，因為過往經歷，讓他培養出能快速與外國人交流的技能外，他也將自己訓練得很能隨遇而安，「把自己當成一個海綿，面對不同的文化衝擊，都能輕鬆接納、應對。」總能接受任何挑戰的他，卻意外透露自己唯一會被惹怒、爆炸的點，就是「看到蟑螂的時候！」，他招認自己極度懼怕蟑螂，被問及如果旅途中遇上了，「一定會先落跑！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

推薦閱讀

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！　二婚李易被超閃戒指套牢：新婚快樂

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！　二婚李易被超閃戒指套牢：新婚快樂

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」　緊黏他身旁一起回家

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」　緊黏他身旁一起回家

金賽綸15歲「被強行成熟」！交往金秀賢才2個月　前後驚人對比照曝光

金賽綸15歲「被強行成熟」！交往金秀賢才2個月　前後驚人對比照曝光

獨／天母水果店員機警解救女子！身份是「台劇演員」親自還原過程

獨／天母水果店員機警解救女子！身份是「台劇演員」親自還原過程

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」　門口抱女友人被拍

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」　門口抱女友人被拍

金賽綸家屬今出面提告！金秀賢「8簡訊4電話」狂摳她爸求私了　截圖曝

金賽綸家屬今出面提告！金秀賢「8簡訊4電話」狂摳她爸求私了　截圖曝

家屬挖更多證據「國二就交往」　金秀賢威脅金賽綸：賠償《淚之女王》損失

家屬挖更多證據「國二就交往」　金秀賢威脅金賽綸：賠償《淚之女王》損失

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

唐綺陽運勢／處女「感情面臨關鍵」！摩羯有年下桃花 牡羊出現貴人

唐綺陽運勢／處女「感情面臨關鍵」！摩羯有年下桃花 牡羊出現貴人

GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」　驚慌3秒…下一瞬間全場笑翻

GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」　驚慌3秒…下一瞬間全場笑翻

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

快訊／金賽綸家屬出面！指控金秀賢說謊：威脅賽綸不准再上傳照片

快訊／金賽綸家屬出面！指控金秀賢說謊：威脅賽綸不准再上傳照片

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！　二婚李易被超閃戒指套牢：新婚快樂

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」　緊黏他身旁一起回家

金賽綸15歲「被強行成熟」！交往金秀賢才2個月　前後驚人對比照曝光

獨／天母水果店員機警解救女子！身份是「台劇演員」親自還原過程

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」　門口抱女友人被拍

金賽綸家屬今出面提告！金秀賢「8簡訊4電話」狂摳她爸求私了　截圖曝

家屬挖更多證據「國二就交往」　金秀賢威脅金賽綸：賠償《淚之女王》損失

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

唐綺陽運勢／處女「感情面臨關鍵」！摩羯有年下桃花 牡羊出現貴人

GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」　驚慌3秒…下一瞬間全場笑翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

融融, 64萬YTR, 融融歷險記 Ben’s Adventure, 自由的旅行者

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 影后妮可基嫚宣布暫退演藝圈！　親吐背後原因：不想被叫女超人
  2. 老公在暴動殉職！她繼承「警察尪工作」　女星奪亞洲電影大獎影后
  3. 具俊曄隊友癱瘓24年遭咒「兒子也會」！　喊話酸民吐心聲
  4. 天后彭佳慧4度攻蛋！「兒子同學求票」靦腆笑答：我可以幫買
  5. 專訪／一包衛生紙就能撩到他！孫麥傑「恢單5個月」感情觀超純真
  6. 韓《流星花園》李詩英宣布離婚！　8年前帶球嫁「小白種元」
  7. 金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了
  8. 孫安佐退伍倒數近況曝！　「體能、打靶成績同梯最強」軍中長官狂讚
  9. 北一女畢業生扛「30歲儀隊槍」力挺《夜校女生》　她協尋日校桌友
  10. 耶魯精神醫學教授評金賽綸事件！嘆「有如魷魚遊戲」：把她逼到懸崖邊

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366