家屬挖更多證據「國二就交往」　金秀賢威脅金賽綸：賠償《淚之女王》損失

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生，家屬17日委託律師、防止韓國藝人自殺協會的會長權英燦（권영찬）、橫豎研究所主播金世義3人出面提告，第一次提告針對YTR李鎮浩。他們進一步強調，不久後會針對金秀賢提出第二次提告，並強調家屬近日在整理金賽綸遺物時，找出了更多證據，17日晚間6點會通過直播公開。

▲會長權英燦痛罵金秀賢公司「不該攻擊家人」。（圖／翻攝自MBN News YouTube）



防止韓國藝人自殺協會的會長權英燦（권영찬）陪伴出席，17日在眾多媒體鏡頭前痛罵公司GOLDMEDALIST：「你們指稱那位阿姨只是一般朋友？不是的，那位阿姨是比媽媽還親的親人，她（金賽綸）擔心父母會擔心，所以都會跟那位阿姨訴說心事！」公司卻拿此點做文章，「你們不該拿這點攻擊家人！」

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▲「橫豎研究所主播」金世義警告金秀賢「請你真心道歉」。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）



「橫豎研究所主播」金世義補充，「金秀賢先生，我們不是沒有照片而不公開，而是家屬還沒答應、不願公開，我們想要的只有一點，金秀賢先生請你真心道歉，還有請你承認在金賽綸還是國二的2015年起長達6年的交往時間，金賽綸有清晰地寫下日期！」

不僅如此，家屬近日在整理金賽綸遺物時，找出了更多證據，該證據包含公司GOLDMEDALIST在2024年3月25日寄了第二次存證信函給女兒，還威脅金賽綸不准再上傳照片，甚至要求3月24日手滑上傳的那張照片，必須賠償《淚之女王》當時的名譽受損。權英燦痛罵：「為何連那個都要賠償？」

▲金賽綸家屬委託律師提告，他們認為公司GOLDMEDALIST與YTR李鎮浩有緊密聯絡操作輿論。（圖／翻攝自MBN News YouTube）



另外，他們還懷疑公司GOLDMEDALIST與YTR李鎮浩有緊密聯絡，不論是金賽綸生前在哪間咖啡廳打工，資訊總是會被李鎮浩挖出來，本次記者會主要訴求是對李鎮浩提告，未來將對金秀賢正式提告。