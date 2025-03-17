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台劇《化外之醫》被讚「比日韓醫療戲厲害」　張鈞甯勤練手術姿勢

記者黃庠棻／台北報導

《The Outlaw Doctor 化外之醫》15日播出第三、四集後持續引爆討論，全台觀眾總觸及人數達22.39萬人，在Hami Video連續兩週登上戲劇榜冠軍，愛奇藝國際版台劇第一名，公視＋亦登上前三大熱播排行，成功霸榜三大影音平台。

▲《化外之醫》導演詹淳皓（前排左起）、監製湯昇榮、主演許安植、夏騰宏與謝以樂出席誠品特映講座。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

在《The Outlaw Doctor 化外之醫》最新劇情中，飾演越南整型外科醫生范文寧的連炳發，一夕之間成為被檢警懷疑非法執業而追捕的可疑人物，無處可去的他因此暫時居住在鄭琬平的家，范文寧與晧晧兩人相處融洽，還身兼暖男幫忙做早餐，展現了角色不同的面貌。

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▲《化外之醫》導演詹淳皓（前排左起）、監製湯昇榮、主演許安植、夏騰宏與謝以樂出席誠品特映講座。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

一場在鄭琬平的協助下，范文寧在停車場與母親李紅玉視訊的戲碼，逼哭了不少網友，影集中連炳發大展醫者仁心在各種艱困環境治療受傷生病的移工，更赤裸裸揭露移工問題，許多失聯移工無法循正常管道就醫，甚至淪為被檢警追捕的處境，看盡移工們面臨不公遭遇的范文寧回到鄭琬平住處，忍不住在大雨中向鄭琬平爆發了壓抑已久的情緒，說道「你不知道我有多害怕！」鄭琬平安撫情緒激動的范文寧道「你不是一個人」，兩人各自內心恐懼與心酸，發人審思。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，連炳發圈粉無數被讚「像陳傑憲」。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演的神經外科醫師鄭琬平，同時要照顧腦性麻痺的兒子和患有失智症的父親，陷入現代職業女性最常面臨的「三明治世代」困境，她對角色相當心疼「除了來自照護父親與孩子的壓力，又希望在職場上有所表現，雙重困境讓人身心俱疲。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

飾演張鈞甯父親的傅雷因罹患失智症，須長期由外籍移工瑪麗亞的看顧，談到一場須由鄭琬平協助失智症父親在浴室中坐上輪椅的對手戲，張鈞甯表示「因為兩個角色都是在情緒緊繃的狀態下演出，鄭琬平須耗盡全身的力氣搬移體型較高壯的父親，下戲後才發現自己身上因為碰撞多了許多瘀青。」觀眾也感受到張鈞甯為了揣摩身心煎熬的角色，展現了不同的情緒張力。

▲《化外之醫》夏騰宏、張鈞甯、許安植。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

許安植、夏騰宏與監製湯昇榮、導演詹淳皓於第三集播出前共同出席誠品特映講座，與觀影民眾一同搶先看。飾演外事警察的夏騰宏為台灣和印尼新二代的身份，和飾演檢查檢察官的許安植到處追查可疑的外籍醫師連炳發。

▲《化外之醫》導演詹淳皓（前排左起）、監製湯昇榮、主演許安植、夏騰宏與謝以樂出席誠品特映講座。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《化外之醫》導演詹淳皓（前排左起）、監製湯昇榮、主演許安植、夏騰宏與謝以樂出席誠品特映講座。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

夏騰宏表示「為了揣摩這個角色，投入了大量的心力在練習不同語言，背台詞時真的差點被考倒，另外體能上也是一大考驗，光是一顆鏡頭，可能就要重複跑十次！」許安植在接獲檢察官的角色後，參考《黑暗榮耀》中廉惠蘭飾演的角色「姜賢南」，說道「我告訴自己就算是被討厭也沒關係，就是要做到最好！」

▲《化外之醫》導演詹淳皓（前排左起）、監製湯昇榮、主演許安植、夏騰宏與謝以樂出席誠品特映講座。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《化外之醫》夏騰宏出席誠品特映講座。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

現場民眾認為「《The Outlaw Doctor 化外之醫》的醫療畫面甚至做得比許多日韓醫療劇都還要逼真，覺得相當驚艷！」導演詹淳皓表示「這就是當初我們拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》的決心，所有的手術場面我們都是直球對決、毫不遮掩，不只是張鈞甯和連炳發勤練手術姿勢和細節，在特效化妝也下了很多功夫，期待這部影集可以讓觀眾看到不一樣的新風貌！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，連炳發圈粉無數被讚「像陳傑憲」。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

飾演張鈞甯獨生子的演員謝以樂被譽為新一代「天才童星」，也在誠品特映講座驚喜登場，他說道「因為很擔心演不好，所以拍攝之前每天都在練習走路的姿態和癲癇發作的樣子。」許多影迷讚賞謝以樂飾演腦麻兒「晧晧」的演技，還以為以樂是真的腦麻病童。

▲《化外之醫》導演詹淳皓（前排左起）、監製湯昇榮、主演許安植、夏騰宏與謝以樂出席誠品特映講座。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。

▲《化外之醫》夏騰宏、張鈞甯、許安植。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》於每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。為回饋廣大粉絲的熱情迴響，各大平台優惠大放送！中華電信MOD與公視+首集免費、Hami Video與愛奇藝國際版前二集免費，邀請所有觀眾一同觀賞這部高規格製作的國際醫療犯罪影集！另外，八大戲劇台自4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。

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