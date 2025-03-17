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泰妍大巨蛋「10張零死角美照」大放送！光速發文認證　中控壯觀現場曝

記者吳睿慈／台北報導

「精靈女王」泰妍於16日晚間在臺北大巨蛋開唱，她帶來逾20首歌曲展現實力堅強的歌喉，活動在一片溫馨感人氣氛下圓滿落幕。她則光速於官方IG帳號認證台灣SONE的應援，寫下「TAIPEI」並附上愛心圖案，主辦單位隨之也公開了演唱會壯觀現場、外圍U形橫幅應援以及10張零死角美圖，供給歌迷回味。

▲▼泰妍、太妍大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼泰妍、太妍大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼泰妍、太妍大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）

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▲▼泰妍、太妍大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲泰妍大巨蛋零死角美照公開。（圖／遠雄創藝提供）

泰妍全新巡演《The TENSE》海外首站獻給台北，16日在臺北大巨蛋盛大開演，歌單選擇以磅礡華麗的R&B歌曲〈Fabulous〉開場，她頭戴月桂葉皇冠以女神之姿現身於舞台中央，脖子與肩上的珍珠飾品點綴襯托出女王氣勢，全場尖叫聲幾乎掀頂，她接著摘下皇冠，宛如女神下凡人間，以嘹亮美聲唱著〈I〉、〈Letter To Myself〉，開場前三首歌就讓近3.5萬歌迷直呼「太過癮了」！

▲▼泰妍、太妍大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼泰妍、太妍大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼泰妍、太妍大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲泰妍換上多套服裝帶給粉絲視覺、聽覺雙重享受。（圖／遠雄創藝提供）

泰妍相隔近2年帶著專場與歌迷見面，她親切用中文打招呼「大家好，好久不見」，感謝歌迷把大巨蛋觀眾席填滿，「我真的等今天等很久了，可以來到台灣跟大家見面，能在這麼大個場地唱歌給大家聽，你們還把這裡坐滿了，非常謝謝」，不忘關心位於5樓的歌迷「你們看得清楚嗎？」台下則以熱烈歡呼聲回應。

▲▼泰妍、太妍大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼泰妍、太妍大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼泰妍、太妍大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲泰妍大巨蛋內場壯觀場景曝光。（圖／遠雄創藝提供）

巡演《The TENSE》歌單超級寵粉，不論是新歌、舊歌全都有，從首張正規專輯《My Voice》收錄的〈Make Me Love You〉唱到第六張迷你專輯《Letter To Myself》裡收錄的〈Blue Eyes〉，甚至連2024年發行的單曲〈Heaven〉通通都有，經典歌曲首首沒放過，觀眾聽得如癡如醉。尤其是中控官方手燈的統一控制效果壯觀，讓演唱會好評滿滿，歌迷讚嘆「太美了」、「比首爾場還漂亮」、「感受到用心」。

▲▼泰妍、太妍大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲泰妍大巨蛋外場也有精心佈置。（圖／遠雄創藝提供）

演唱會圓滿落幕，但大批SONE沈浸於16日晚間走不出來，主辦單位「遠雄創藝」17日加碼放送10張泰妍零死角美圖，其中包含粉紅手燈照亮大巨蛋的壯觀場景，還有泰妍拿著手幅合照的片段，百變造型一次公開，供給歌迷收藏及回味。

此外，主辦單位「遠雄創藝」此次在後台備足咖啡車、珍珠奶茶口味、西瓜口味與草莓口味的雪花冰，現場更有牛肉麵攤隨時預備煮上熱騰騰的湯麵供天后享用；另外，TAEYEON曾說過喜歡「9號」，主辦特製9號球衣送給她；全場3.5萬歌迷則是在進場時，每人皆可獲得印有TAEYEON生日跟出道日期的票卡，主辦現場亦有精心準備偶像TAEYEON最愛的軟糖給歌迷補充血糖。

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