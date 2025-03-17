「17歲坎城影后」愛蜜麗德奎恩罹罕癌逝！享年43歲　經紀人悲痛發聲

記者黃皓瑋／綜合報導

43歲的愛蜜麗德奎恩（Emilie Dequenne）是知名比利時影星，演技精湛的她，在17歲時就拿下坎城影展影后。2023年她自曝罹患罕見的腎上腺癌，並積極接受治療，然而她的經紀人昨（16日）悲痛證實了她的離世消息，讓許多影迷相當不捨。

▲愛蜜麗德奎恩癌逝，享年43歲。（圖／達志影像）



愛蜜麗德奎恩1999年主演電影《美麗蘿賽塔》，當時剛出道的她，在電影中飾演1位到處尋找打工機會的少女，精彩表現備受好評，在同年的第52屆坎城影展中，一舉奪下影后寶座。之後她陸續演出《鬼哭狼嚎》、《親密》、《我們的孩子》（Our Children）等多部電影，其中《我們的孩子》則讓她獲得坎城影展「一種注目」最佳女主角獎。

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愛蜜麗德奎恩2023年在個人IG發文，坦言自己檢查出罕見癌症，並已經進行了手術，當時的她也樂觀正向地表示會戰勝病魔。不料病情一度獲得控制的她，在去年（2024）癌症復發，病情逐漸惡化，最終於昨日不敵病魔，在法國離世。

▲愛蜜麗德奎恩2023年證實罹癌。（圖／翻攝自IG／emiliedequenne）



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