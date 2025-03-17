大愛劇花蓮強震後開鏡「拍戲時餘震不斷」　陳子強意外收編好兄弟

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視推出全新劇集《宇宙的源頭就是愛》，由徐麗雯、張翰、臧芮萱、孫沁岳、劉國劭、陳子強、邱士綸、巫宗翰、陳婉婷、周姮吟、辰亞御、林輝瑝、洪淇、李孟學、梅嫦芬、周詠軒主演。由兩度入圍金鐘獎的導演邱晧洲執導，這是他繼2024年的《你準備萌芽了嗎?》的課輔班題材後，2025年再度走入校園執導的真人真事影集，全劇共12集。

▲大愛劇《宇宙的源頭就是愛》即將開播。（圖／大愛電視提供）



全劇是一齣校園生活職人劇，劇中不論是職場中面對換跑道、中年危機或雄心壯志的老師群，還是家庭背景與性格不同的學生群，全劇呈現人生的賽道上「在別人的需要，看到生命的價值」。主視覺海報釋出，加上由曾靜玟填詞演唱的主題曲〈同一個遠方〉，視覺與聽覺都能感受到故事核心。

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▲大愛劇《宇宙的源頭就是愛》即將開播。（圖／大愛電視提供）

看點1.徐麗雯40歲詮釋45年教職的校長，當孩子生命中善良的大人，就像宇宙的第一道光照亮完全黑暗

徐麗雯是少數集演員、導演、編劇、作家身份於一身的創作型才女，繼2019年跟龍劭華演出《菜頭梗的滋味》入圍第54屆金鐘獎戲劇節目女主角獎後，強勢回歸大愛劇，在《宇宙源頭就是愛》演出熱血的「李玲惠校長」角色。

徐麗雯說「這是我從影以來很特別的經驗，因為從來沒有跟角色這麼接近過」。拍戲時的休息室就在校長室旁邊，校長常常會去跟她聊天，於是有了非常貼身的觀察，她分析對方有一個「很高明的手法」，就是愛老師，再讓老師幫她去愛學生。

▲大愛劇《宇宙的源頭就是愛》即將開播。（圖／大愛電視提供）

在研讀劇本後，徐麗雯發現慈大附中有花東唯一的天文望遠鏡，《宇宙的源頭就是愛》就像「我們可以在有限的地球上，小小的個體看到很遠未知的事物，看到星星散發的光芒已經存在很久，就像校長的愛是很綿長的」。

看點2.花蓮0403強震兩週後開鏡，劇組用生命表演成就一齣戲

《宇宙的源頭就是愛》於2024年4月18日在餘震不斷下開鏡，劇烈搖晃讓每個人都感受到生命的脆弱。極端緊張氛圍下，劇組展現職業精神和拼搏奮鬥的生命力，面對生命的恐懼，在安全第一的前提下堅守崗位。徐麗雯記得校長父親跟校長說「每一天都是新的一天，每一天都是最後一天」，也成了大家在花蓮拍戲的心情寫照。

▲大愛劇《宇宙的源頭就是愛》即將開播。（圖／大愛電視提供）

在拍攝過程中，極為頻繁的天搖地動，強烈到連房子都會發出聲音，整個劇組抱著用生命去成就這齣戲。餘震頻傳下，徐麗雯說不知道還會不會活著，也回不了臺北，只能待在花蓮把眼下的事情做好，一心只想「如果這是我生而為人的最後一刻，我希望可以做我覺得最有價值的事」。

看點3.劉國劭怕到半夜睡覺會尿床，明察暗訪終於相信愛

男星劉國劭看到劇本後，跟導演說「這劇本是不是有點假？這個愛太不真實了吧」，因為跟他國中的親身經歷大相逕庭。他回憶國中時期在體罰的恐懼下怕到「半夜睡覺會尿床」。後來他在跟角色原型見面後，還是半信半疑，趁著拍戲時跟學生明察暗訪後，才真正確認他飾演的「洪振斌學務主任」對於學生是完全沒有脾氣的。

▲大愛劇《宇宙的源頭就是愛》即將開播。（圖／大愛電視提供）

角色原型包容程度超出劉國劭想像中的百倍「對於學生只有一個字『愛』」，相信之後終於能產生同理心，他認為「這對於我在詮釋這個角色的幫助非常大」。拍完戲後，也讓歷經打罵教育長大的他開始相信「愛的教育真的是有機會可以實踐」。

看點4.陳子強再續前緣武打底子派上用場後開始斜槓潛能大爆發

陳子強10年前在大愛電視《我們這一家》飾演「徐振家主任」的角色，主述的是徐主任岳父一家人的故事，沒想到10年後在《宇宙的源頭就是愛》再度演出同一個角色。徐振家主任是一位會武術專業的老師，十年前演出是還沒有李玲惠校長的時代，戲中展現徐振家自創的「大地和風拳」，有功夫底子的陳子強就受到原型人物的肯定。

▲大愛劇《宇宙的源頭就是愛》即將開播。（圖／大愛電視提供）

十年後李玲惠校長任職後，陳子強收起拳法，投入「食農教育」的任務與挑戰。拍戲期間的陳子強感也在餘震中感受到兄弟情，因為劉國劭都會打電話提醒他趕快下樓避難。

看點5.糖果姊姊洪淇舞蹈專業搬上螢幕舞出自我

從親子台主持人轉入戲劇，洪淇演出表演藝術課的「張雅琪老師」，角色跟她本人有太多雷同處，讓她驚嘆「第一次接觸到一個角色這麼貼近我真實生活」。兩人從小都學跳舞，劇中的雅琪老師先天膝蓋有問題，她則是在大學時期因為一個舞蹈動作造成臗骨跟骨盆錯位肌腱受損，兩人的夢想都是當舞者，都因為傷病而幻滅。

▲大愛劇《宇宙的源頭就是愛》即將開播。（圖／大愛電視提供）

劇中有一場跟徐麗雯雙舞的橋段，零基礎的徐麗雯經過特訓，拍戲前一晚「在旅館地下室一面地震一面練舞」，才跟洪淇兩人拍出一段唯美的雙人舞蹈。

▲大愛劇《宇宙的源頭就是愛》即將開播。（圖／大愛電視提供）

《宇宙的源頭就是愛》將在3月24日起，週一至週五每晚八點，在大愛頻道與大愛劇場YouTube頻道同步播出。故事講述一名新任校長報到後，在中學校園引爆一顆震撼彈，老師、同學在豁然覺醒後，宛如宇宙大爆炸般看到第一道光，大家一起衝刺、提升與重生的真人真事。