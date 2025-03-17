金賽綸家屬今出面提告！金秀賢「8簡訊4電話」狂摳她爸求私了　截圖曝

記者田暐瑋／綜合報導

男星金秀賢的相關風波持續延燒，金賽綸父親（以下簡稱金父）16日直指金秀賢公司GOLDMEDALIST未履行通知旗下藝人的義務，是「幼稚且不負責任」的行為，且公開金秀賢公司狂傳8封簡訊、4通電話的紀錄，看得出態度急切想要私下解決，而金父也將於今（17）日下午1點向長期言語霸凌金賽綸的YouTuber李鎮浩提告。

▲金秀賢金賽綸曾交往過。（圖／翻攝自金賽綸IG、가로세로연구소YouTube）



對於YouTuber李鎮浩製作影片嘲諷，指金賽綸「自導自演戀愛炒作」並批評其家庭背景，金父決定台灣時間今（17）日下午1點對YouTuber李鎮浩提起法律訴訟，以毀損名譽罪控告李鎮浩。家屬律師強調，金賽綸與金秀賢的交往屬實，並駁斥網上所謂「自編劇本」的指控，稱這些說法毫無根據，希望還原真相，還給金賽綸一個公道，隨著事件持續發酵，據悉金賽綸的家屬也將召開記者會，進一步說明相關細節，期待社會能正視此事並給予尊重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金賽綸爸爸接到金秀賢公司多次來電。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）



金父在聲明中表示，金秀賢公司在事情鬧大後，曾傳了8封簡訊以及4通電話給他，希望能私下解決。而對於公司聲稱寄出存證信函只是「走形式」，但從未實際告知金賽綸相關事宜，批評公司以「背信罪」為理由為自身行為辯護，稱此舉「幼稚且不負責任」，金賽綸曾多次試圖聯繫公司，卻未獲回應，最終才選擇公開貼文，希望釐清事件是否為金秀賢的個人決定或公司行為。

▲金賽綸爸爸公開金秀賢公司傳來的簡訊截圖。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）