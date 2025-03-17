金賽綸15歲「被強行成熟」！交往金秀賢才2個月　前後驚人對比照曝光

記者田暐瑋／綜合報導

南韓演藝圈因金秀賢與已故女星金賽綸的戀情傳聞再度掀起熱議，金秀賢當年與年僅15歲的金賽綸交往，戀情自2015年至2021年持續6年，有網友翻出金賽綸戀愛前後的照片對比，發現她在戀愛前模樣稚嫩，交往後僅2個月就被「強行成熟」，渾身散發女人味。

金賽綸生前自述和金秀賢於2015年11月19日開始交往，當時她僅15歲，而金秀賢已27歲，有網友翻出金賽綸戀愛前後的照片對比，2015年10月出席活動時，還是一臉懵懂稚氣，而2個月後就氣質變得成熟，整張臉散發女人味，打扮也變得時髦，到了2016年2月的公開活動上，金賽綸的整體氣質已完全不同於未成年時期，短短5個月的時間變得相當成熟，令人驚訝。

▲金賽綸交往前模樣稚嫩。（圖／翻攝自微博）



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▲金賽綸交往後2個月。（圖／翻攝自微博）

部分網友認為，這種快速轉變可能與金秀賢交往有關，被指是「強行成熟」。據韓媒報導，金賽綸家屬透露，金賽綸生前深受李鎮浩的影片困擾，「1月8日當天，金賽綸一天內輕生了6次以上，在家屬治喪期間，李鎮浩甚至跑來金賽綸的靈骨塔，並打電話騷擾表示『找不到』」，家屬對於李鎮浩行為無法容忍，甚至覺得李鎮浩是在辯解，彷彿嘲弄家屬般，令他們非常不悅。

▲金賽綸交往後5個月。（圖／翻攝自微博）

金賽綸家屬將正式向李鎮浩提告，預計於17日下午2點（台灣時間1點）前往首爾警察廳向李鎮浩提告毀損名譽罪，律師強調兩人交往是事實，網路上質疑金賽綸自編劇本，律師反駁「沒有自編劇本」。