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金秀賢「露臉GD綜藝」惹議！節目道歉認「緊急刪減」新錄內容下場曝

記者陳芊秀／綜合報導

韓星金秀賢近日面臨毀滅式爆料，被金賽綸的家人曝光雙方過去交往私密照，且女方家屬要求道歉。而他是GD權志龍新綜藝《Good Day》的嘉賓之一，昨日（16）節目播出，有他的露臉畫面引發議論，製作單位17日發表官方聲明道歉：「決定以最大程度刪減金秀賢的畫面。」

▲▼《Good Day》最新一集仍有金秀賢畫面，節目單位發聲明道歉。（圖／翻攝自IG、韓網）

▲《Good Day》最新一集仍有金秀賢畫面，節目單位發聲明道歉。（圖／翻攝自IG、韓網）

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《Good Day》昨日播出第5集，除了所有嘉賓出現的團體畫面外，金秀賢的個人鏡頭皆被刪減處理。製作單位說明，由於節目需要經過翻譯後在海外播出，因此節目都會提前1、2週錄製，第5集原本已經提交MBC以及全球串流平台，但因為爭議擴大，節目緊急進行剪輯，在嘉賓全陣容大合體刪除了金秀賢的部分畫面，並重新上傳新版本，第5集也比之前的集數減少10分鐘。

金秀賢陷入輿論風波，13日仍依照約定行程出席節目的團體錄音，對此製作單位回應：「由於音源錄製進度落後，我們原本在等待金秀賢所屬經紀公司的正式立場，但考慮到公司13日後才發表聲明，之後也難以協調出演者行程，因此最終決定仍進行錄製。在審慎討論後，我們已考慮到刪減他的畫面，因此特意安排錄製與其他出演者盡量錯開。」

《Good Day》第5集後半段的畫面，是2月18日錄製的內容，將會在6、7集播出，節目單位表示，「經內部討論後，我們決定以最大程度刪減金秀賢的畫面，3月13日的個人錄音片段也將不會播出。」節目單位最後向觀眾道歉，承諾未來將更加謹慎製作節目，以確保觀眾能夠安心觀看。

▲▼《Good Day》第6集預告播出金秀賢合體所有嘉賓的畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲《Good Day》第6集預告播出金秀賢合體所有嘉賓的畫面。（圖／翻攝自YouTube）

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