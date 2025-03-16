記者蔡宜芳／綜合報導

大陸政府部門為提高消費者的權益維護意識，自1991年起，每年3月15日都會召開「中央廣播電視總台3·15晚會」，揭露侵害消費者權益的事件和品牌。而女星郭曉婷15日親自發文爆料買到「發霉內褲」，引發網友高度關注。

▲郭曉婷15日透露自己買到發霉紙內褲。（圖／翻攝自微博／郭曉婷）

郭曉婷表示，自己在旅行和出差時，經常會購買使用紙內褲，但這次竟然在其中發現了疑似霉斑或污漬的異物。在郭曉婷曬出的照片中，可以明顯看到未拆封的紙內褲上，竟然有幾個黑色斑點，「可能和我一樣選擇這款產品的消費者不在少數。因此，慎重考慮後通過微博分享這次經歷，希望能引起品牌方的重視。」

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▲▼郭曉婷曬出未拆封的紙內褲疑似發霉的照片。（圖／翻攝自微博／郭曉婷）

郭曉婷強調，貼身用品的品質至關重要，「作為貼身衣物這樣的品質問題不僅讓人感到不適，更讓人擔憂其衛生安全性。」她也借此機會提醒網友：「在購買及使用此類產品前，務必仔細檢查，避免遇到類似情況。」

▲郭曉婷發文。（圖／翻攝自微博／郭曉婷）

郭曉婷的貼文發出後，有網友找出該紙內褲是知名連鎖零售商屈臣氏的旗下品牌，而據陸媒《大河報》報導，品牌客服回應稱會記錄下來進行核實，並由相關專員回應，目前該商品已在電商平台下架。