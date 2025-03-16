正妹網紅「撞名蘿拉」衰遭酸民攻擊！　狂掉3000粉傻眼：錢不是我騙的

記者黃皓瑋／綜合報導

網紅蔡阿嘎去年指控前員工蘿拉（林沛蓁）利用AB合約不法牟利，從中騙走千萬元，引發輿論關注。不料這場風波卻意外牽連到同名的網紅蘿拉（Lola），讓她無辜遭到酸民攻擊，還被近3000名粉絲退追蹤，讓她無奈發聲澄清。

▲蘿拉遭誤認成蔡阿嘎的同名前員工。（圖／翻攝自Facebook／Lola 蘿拉）

近期有網友在Threads發文，自曝直到發文前不久，才知道原來蔡阿嘎指控的「蘿拉」並非網紅蘿拉，對此蘿拉昨（15日）也留言回應，坦言自己其實被很多人誤會：「有奇妙酸民來留言！甚至還被做梗圖九宮格，把蔡阿嘎的蘿拉放成我的照片！所以也是很感謝你發了這篇文章！讓更多人知道不是我……」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘿拉（中）被蔡阿嘎（左）指控不法獲利千萬。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蘿拉也坦言自己近期「掉了快3000粉絲」，無奈表示希望事情快點落幕。其實她日前疑似才被網友做成梗圖，讓她傻眼回應：「我怎麼可以這麼可憐，錢又不是我騙的。」也直言：「搞不清楚人長什麼樣子、哪個蘿拉就做圖，就為了討論度趁（蹭）流量真的很不專業。」

▲蘿拉自曝近期掉了近3000名粉絲。（圖／翻攝自Facebook／Lola 蘿拉）