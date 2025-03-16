Hani婚禮延期消失半年！「及耳激短髮」首現身　EXID睽違6年合體淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團EXID於2012年出道，曾以〈Up & Down〉逆行音樂排行榜，團體受到很多粉絲喜愛。她們在2019年陸續離開前公司後，團體幾乎再合體過，睽違6年再度現身於觀眾面前，5人唱著前輩Baby V.O.X的歌曲〈Get Up〉，難得以完整體形式回到舞台上，令歌迷激動留言「好想妳們」、「率智聲音還是一樣有爆發力」。

▲EXID睽違6年重回舞台。（圖／翻攝自YouTube）



EXID睽違6年重回舞台上，她們身穿酷帥的黑色皮衣風格造型，又唱又跳帶來歌曲〈Get Up〉，展現精湛實力，連台下的原唱簡美妍都不時露出驚訝表情，認證她們的歌喉實力，睽違6年以完整體形式，「超像EXID本身歌曲」、「難得聽到EXID現場演出，真的好厲害」、「看到完整體很興奮」。

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▲Hani自婚禮延期後首次露面。（圖／翻攝自YouTube）

Hani（哈妮）原訂2024年與未婚夫梁在雄結婚，但對方診所爆出捲入醫療糾紛，一名33歲女患者在院內腹痛卻被閒置無視，最後暴斃身亡，引發輿論沸騰，對此，由於該事件正值她與梁在雄宣布結婚之際，公眾批評一發不可收拾，輿論相當負面。

梁在雄過去通過經紀公司Mystic Story發表聲明，承認此事並道歉。但Hani就此神隱於社群平台上，直到15日出演節目《不朽的名曲：傳說在歌唱》消失半年多現身，她留著及耳激短髮，換然一新的，令歌迷心疼「好想妳」。