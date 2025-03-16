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嘻哈新星8lak情人節送上甜寵禮物　對流星許願「長高10公分」結局曝

記者吳睿慈／台北報導

「新世代嘻哈新星」8lak於2025年全新單曲〈就讓我再陪你（流星雨）〉已於各大數位音樂平台全面上線。歌曲靈感來自2年前一場流星雨，以抒情旋律呈現；寫下許多人事物錯過不再，就如流星一般一瞬即逝，他分享：「過去曾經看著流星希望自己長高10公分，現在應該會許一個希望自己音樂能一直保持熱情。」

▲▼嘻哈新星8lak情人節送上甜寵禮物　對流星許願「長高10公分」結局曝。（圖／益想股份有限公司提供）

▲嘻哈新星8lak情人節送上甜寵禮物。（圖／益想股份有限公司提供）

8lak趁著情人節之時，推出全新浪漫單曲〈就讓我再陪你（流星雨）〉，他說：「這首歌是在2023年底時，那時新聞都在報導會有一場雙子座流星雨，那時特別注意一方面因為我是雙子座，朋友當時也相約晚上要去看流星雨，所以決定寫一首應景的歌，一個晚上就寫完了。」歌曲背後寫下流星的一瞬即逝，就像不經意間錯過的人事物，學會把握及享受當下是生命中一直在學的課題。

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他過去曾對著流星許願「希望長高10公分」，自虧身高不高，「現在回想起來很鬧，不過那真的是我當時滿在意也想達成的事。」然而提到現階段想許的願望，8lak說變得實際許多：「希望自己對音樂一直保持熱情，找回剛開始創作的新鮮感，寫下更多經典、流傳的好歌！」

▲▼嘻哈新星8lak情人節送上甜寵禮物　對流星許願「長高10公分」結局曝。（圖／益想股份有限公司提供）

▲8lak的歌曲MV拍攝20小時。（圖／益想股份有限公司提供）

此次MV由8lak親自出演，故事從8lak跟女朋友分開後，開始獨自生活後才明白對方的好，最後決定再努力一次，希望對方回到自己身旁的故事。當天拍攝時間長達20個小時，自己更是一天未闔眼，笑說自己拍到後面已經開始發睏，甚至一幕躺在床上的戲是真的直接熟睡。〈就讓我再陪你（流星雨）〉MV已經同步在8lak的官方YouTube頻道正式上線。

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