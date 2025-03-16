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70藝人現身大溪扮仙！　鄭人碩被「神明點名」全妝化身廣澤尊王

記者黃庠棻／台北報導

由「星光大道冠軍」、搖滾宮主賴銘偉領軍的「2025信仰生活節－神遊春巡活動」15日在桃園大溪圓滿落幕；包含得獎無數的影帝鄭人碩、民歌天后鄭怡、劇場女王郎祖筠、黃鐙輝等約70位藝人、歌手、網紅都共襄盛舉，以「真人扮仙」重現經典神話場景，感受傳統文化之美。

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

一手籌劃這場年度盛會的廣澤宮宮主賴銘偉，為使活動平安順利，更「斷食」6日，他表示「基督教有禁食禱告，我是希望活動平安順利！雖然天氣沒有很理想，但結果圓滿！」

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▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，前為宮主賴銘偉。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

活動當天氣象署發布大雷雨即時訊息，果然一整天大雨狂炸。賴銘偉表示，每一年廣澤宮辦年度活動都是在春天，氣候較不穩定，另一方面辦活動人流多，主辦單位有責任要維繫人員安全平安，直呼「遇到我覺得重要、擔心的事我就會斷食，這是斷食最久的一次。我都會看天氣預報，這活動又是公眾事務，動員這麼多人，所以上周一天赦日我就祈求上蒼讓這活動可以順順利利，也順便用斷食方式讓自己心情沈澱」。

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，前為宮主賴銘偉。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

活動當天看到大雨不停，賴銘偉確實有點煩惱「原本想走全程，最後動用雨天備案，緊急協調接駁車，只走一半，這一段也剛好都沒有下雨，沒有淋到雨。整個活動還是有完整紀錄、圓滿入廟，這是最重要的，尤其看到大家眾志成城、很團結，這就是信仰的凝聚力，有信念就有力量！」

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，前為宮主賴銘偉。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

影帝鄭人碩與曾甜分別扮演武甲聖王與仙妃，鄭人碩表示，這是他第二次在廣澤宮的神遊春巡活動扮演廣澤尊王「我這次是被抓回來，去年讓我跑掉一次。因為廣澤尊王原本指定要我連續扮演祂3年，結果我去年忘記這事，剛好有國外工作，所以缺席了。之前來擲筊抽籤幫我解惑去年遇到的問題，神明最後一句又指定要再給我任務，擲筊問任務是什麼，結果是我去年跑掉一年，今年要補回來！」

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

鄭人碩說，他與廣澤宮結緣是一開始陪一個朋友到廟裡走走「是在疫情期間，第一次來就覺得好像很舒服，離開這裡回到家後有很鬆的感覺，後來就自己常常來。」他笑說「賴銘偉曾跟我說，自從我來廣澤宮後，業界不管從事幕前或幕後工作的，很多人都來了」。

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

郎祖筠連續兩年扮演「瑤池大聖西王金母」，本身是基督徒的她表示，一開始因為信仰不同，所以她去年是用「演員在做表演修煉」的概念去扮演西王母娘娘「但這次我已經了解、知道程序了，而且也真的曾發生一些讓我很難解釋的事。」

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲郎祖筠（右）連續兩年扮演「瑤池大聖西王金母」。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

對此，郎祖筠笑說今年唯一怕的就是去年戴的頭冠非常重，她當時走完遊行一摘下頭冠就頭爆痛，加上手上的銅如玉又不輕，雖然是平日有在健身的人，但同一姿勢維持1個多小時，不僅兩手肌肉僵硬，從頸子、肩膀、手臂都是僵硬的，第二天下床踩地時居然還滾下來「因為我連髖骨都在痛！」幸好今年的頭冠雖更大、但重量輕了一半「去年的應該有6斤！今年約3斤。所以比較放心」。

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲郎祖筠（右）連續兩年扮演「瑤池大聖西王金母」。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

鄭怡首度參與扮仙就扮「準提菩薩」，她說去年來參與這活動就覺得「好好玩喔」，因為大家平常都稱她「民歌天后」，她當時還開玩笑說會不會明年她要扮「天后」媽祖，笑說「結果不是，天后角色要找年輕的！所有角色全都是神明指定的！」被神明指定扮演準提菩薩後，她為此兩度親赴林口竹林山觀音寺拜拜「第一次去時，我跟準提菩薩報告說我要扮祢，拜拜時有感受到想哭的感覺。」事後還被賴銘偉笑「妳這麻瓜突然有感應了」。

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲鄭怡首度參與扮仙就扮「準提菩薩」。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

而黃鐙輝不僅扮演「二郎神」，讀小二的兒子「阿寶」也扮「玉犬」，他笑說，二郎神應該要有哮天犬「突然缺一個玉犬角色，就是神犬，所以我兒子就去扮玉犬，然後我就把他當哮天犬，小犬嘛！」他表示，去年在大溪拍大愛台的戲《九如一家人》，結果他的主場景就剛好在廣澤宮旁邊，「之前一起拍《BIG》都沒來這邊，去年拍完戲就來看賴銘偉、順便求籤，一問之下有很多感應，而且問到好像要我今年來扮二郎神！」

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲黃鐙輝（左）扮演二郎神，兒子阿寶扮演玉犬。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

工作已排滿到今年底的黃鐙輝，當時就回「我可能沒空，因為我很忙」，賴銘偉說「你放心，如果真的是你，你那天就會有空」；最近正在拍攝台視軍旅實境節目《九條好漢在一班》的他說「結果我今天居然有空！我明天就要進成功嶺，因為這節目是玩真的，我現在真的在成功嶺當兵，要新訓1個月，我居然還有時間出來，今天剛好休假，你看有多神！」

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲鄭人碩（左）、曾甜扮演武甲聖王和仙妃。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

由大溪鳳山寺廣澤宮主導的2025信仰生活節，不僅保留了傳統的酬神祭祀與春酒聚會，更巧妙融入藝文表演與文化體驗，活動規劃了漢服遶境、乞龜祈福以及春酒派對三大亮點，使傳統信仰與現代文化完美融合。其中結合民俗文化與演藝能量的「神遊春巡 真人扮仙」活動，除了鄭人碩、鄭怡、郎祖筠與郎祖明姊弟以外。

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

「神明」卡司還有三立《寶島神很大》主持人柯大堡及曾甜、《型男大主廚》主廚郭主義、尹彥凱、鍾岳軒、李星鏴、鄭芯恩、李吉祥、嚴涵郁、茵芙 、陳天仁、江常輝、段可風、杜姸、謝嘉宸、葛丞、陳彥嘉、陳艾熙、吳玳慈、張哲瑋以及韓籍藝人金在勳等共約70位藝人參與「扮仙」。

▲70名藝人扮仙，出席神遊春巡活動，鄭人碩扮演武甲聖王。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲草爺（左）、竹北吊車大王胡漢龑（右）力挺賴銘偉主辦的活動。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

此外，包括桃園市副市長蘇俊賓、市議員暨廣澤宮榮譽主委徐景文、市議員呂林小鳳等人，以及「竹北吊車大王」胡漢龑、去年扮演西秦王爺的草爺等人也都到場參與盛事，更吸引了來自新加坡、馬來西亞等地的聖公文化傳承團體參與，除了展現台灣豐富的宗教與民俗文化之美，也進一步促進國際間的文化交流與連結。

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