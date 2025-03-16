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男友遭富家女奪愛！女星戲外合體情敵夏語心「私下理想型」也一樣

記者黃庠棻／台北報導

在三立八點台劇《願望》中，夏語心飾演的角色趙霏霏一見鐘情邱子芯的男友楚翔，身為富家女的她個性霸道，展開橫刀奪愛的行動，不僅強制邀楚翔來替她慶生，甚至不顧一切要和邱子芯PK，自信地認為「我喜歡的，沒有得不到的！」這樣的設定使兩人角色形成對立。

▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

邱子芯笑說「那就讓給妳吧！這樣劇情才更有衝突。」夏語心也幽默回應「如果能搶回去，也代表妳很厲害！」近日兩位情敵合體在台劇臉書直播，兩人意外發現彼此都對感情十分灑脫，甚至大方分享自己的戀愛觀，發現許多相似之處。

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▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

被問到與角色相比時，夏語心直言自己完全不像劇中的角色「我根本不會橫刀奪愛啊！」她強調，若知道對方還有曖昧對象，自己一定會敬而遠之「我是很會避嫌的人，想走就走吧！」邱子芯則認為，遇到這種情況應該看男生的態度「男生只要說『不要來找我』就好了，畢竟你無法控制別人，但可以管好自己。」

▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

▲夏語心、邱子芯合體直播。（圖／民視提供）

談到劇中男友被夏語心糾纏不放的情節，邱子芯笑說「守不住就送人吧！」她坦言，私下從未遇過這種狀況，就算真的發生，她也會選擇放手，還自信地說：「我應該很有魅力吧！男友都說我溫柔、賢慧、婉約。」由於她本身較宅，不愛外出玩樂，讓對方更有安全感。

▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

而夏語心則持相反態度，完全不干涉男友的社交「就算他去有女生的局，我也不會管，只要誠實告知我行蹤就好。」她認為，男人越受管制越可能出問題，因此選擇給予自由「不想把自己弄成瘋子，有本事就別讓我抓到，因為我更想好好過自己的生活。」

▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

夏語心跟邱子芯對理想型的看法也相當一致，都偏愛「霸總型」的男人，認為有主見、能照顧另一半的男人最具吸引力。夏語心直言「小奶狗只能用看的！」她個性直率，希望另一半能替她做決定，連吃飯都希望對方能安排好。

▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

邱子芯則表示，自己純粹欣賞小奶狗，但因為喜歡被照顧，所以更傾向霸總型的男生。談及男友的地雷行為，夏語心最無法接受「過度愛漂亮」的男人，她分享曾與一位男生約會，對方不停地照鏡子整理頭髮，讓她瞬間冷掉「竟然比我還愛漂亮！」而邱子芯則完全無法接受「媽寶型」的男人，認為這類型最難相處。

此外，面對感情中的競爭者，兩人各有擔憂的對手類型。夏語心最害怕「賣萌型」的對手，笑稱自己年紀不小了，無法比萌，曾遇過年輕、身材火辣且名牌加身的對手，讓她忍不住想「不過就是錢的問題，我努力賺錢也不是買不到！」

▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

▲夏語心在《願望》橫刀奪愛邱子芯的男友。（圖／民視提供）

而邱子芯則擔心「火辣妖豔型」的情敵，但仍認為關鍵取決於男友的態度。兩人對戀愛的態度雖然不同，但都偏向低調派，不避談感情，卻不喜歡高調放閃。邱子芯表示，自己不會特意隱藏戀情，但也不會刻意宣告「大家好，我有男朋友了！」夏語心則認為，演藝圈過度放閃會帶來不必要的壓力，影響感情穩定性。因此，她更重視尊重與信任，而非過度曝光。無論戀愛觀如何不同，兩人都強調「愛情最重要的是尊重與信任！」

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願望, 夏語心, 邱子芯

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