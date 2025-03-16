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趙露思新劇驚傳不復拍！　劇組2大問題壓垮身心…官博已停更3月

記者陳芊秀／綜合報導

26歲大陸女星趙露思去年12月病倒，隨後發文證實長期憂鬱症，一度發生失語、無法行走等症狀，全面停工休養復健，逐步接活動復出。由於她原本在拍攝新劇《戀人》，一度傳出將要復拍，近日則瘋傳不再復拍了，陸網迅速引發熱議。

▲▼趙露思新劇《戀人》傳出不復拍。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思病倒逐步復出，然而新劇《戀人》驚傳不會復拍了。（圖／翻攝自微博）

《戀人》由趙露思搭檔大13歲的彭冠英共同演出，自開拍以來，片場拍攝進度不斷有照片外洩。然而，有消息指出趙露思在拍攝期間遭遇「陰陽劇本」的不公平對待，導致現場需即興發揮大部分台詞，加上劇組內部矛盾，令她承受巨大壓力。

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▲▼趙露思新劇《戀人》傳出不復拍。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思《戀人》搭檔大13歲男星彭冠英。（圖／翻攝自微博）

隨著趙露思病情逐漸好轉，也逐漸公開露面活動，是否重回《戀人》劇組補拍話題開始發酵。此前有消息指出，劇組為挽回趙露思，出現劇組「更換導演、更換編劇、重新梳理女主角故事線」的承諾，但近日又傳出趙露思決定不復拍的消息，「趙露思戀人不復拍」的關鍵字詞登上微博熱搜。對此，趙露思與劇組尚未作出正式回應。

▲▼趙露思新劇《戀人》傳出不復拍。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙露思新劇《戀人》傳出不復拍。（圖／翻攝自微博）

▲陸網瘋傳《戀人》不復拍，項目無疾而終。（圖／翻攝自微博）

截至目前為止，《戀人》官方微博直至去年12月18日後，就沒有再更新動態。而劇集是否復拍，引來兩極化意見，一部分網友認為若傳聞中7成即興發揮屬實，即便有新導演和編劇加入，也需投入更多心力，對趙露思來說是沉重負擔，不復拍可以理解；但也有網友指出，該劇已完成3分之2，若停拍對其他演員及工作人員不公平，資金浪費更是可惜。更有人提議減少集數。

▲▼《戀人》官方微博自去年12月後就沒有再更新動態。（圖／翻攝自微博）

▲《戀人》官方微博自去年12月後就沒有再更新動態。（圖／翻攝自微博）

趙露思憑小成本網劇《傳聞中的陳芊芊》一夕爆紅，成為大陸「90後小花」的代表女星，演出的每部劇集，除了大陸熱播，在海外收視熱烈，且作品在台灣也有不少鐵粉喜愛。另外，根據泰網2025年初調查，趙露思在泰國是所有大陸女明星中的人氣第一，斷層級領先其他明星。

▲▼趙露思新劇《戀人》傳出不復拍。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思海外人氣指數高。（圖／翻攝自微博）

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