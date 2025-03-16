金秀賢金賽綸事件燒到陸娛！她未成年搭大10歲男星遭批：父母瘋了嗎

記者陳芊秀／綜合報導

韓星金秀賢面臨毀滅性爆料，秘戀金賽綸私照連日頻頻曝光，被女方母親要求承認與未成年交往並公開道歉，事件不斷延燒。各界議論之際，陸網有人直指《五福臨門》爆紅的17歲女星黃楊鈿甜，近期搭戲對象都是大10歲男星，批評「父母瘋了嗎？」

▲金秀賢金賽綸事件延燒到大陸娛樂圈，網友點名17歲黃楊鈿甜，搭戲對象都是大10歲男星，質疑拍感情戲是否適當。（圖／翻攝自微博）

黃楊鈿甜是2007年7月9日出生，現年17歲，10歲時在《楚喬傳》演少女楚喬出道，最近在《五福臨門》飾演五娘「樂善」，與大10歲偶像出身的董思成在戲裡成親當夫妻，歡喜冤家的組合大爆CP感，兩人雙雙人氣飆漲。而她新劇《冰湖重生》是《楚喬傳》續集，搭檔男星是28歲的李昀銳，兩人相差11歲。

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▲黃楊鈿甜與大10歲的董思成在《五福臨門》演夫妻，擄獲不少CP粉。（圖／翻攝自微博）

▲黃楊鈿甜新劇《冰湖重生》搭大11歲李昀銳。（圖／翻攝自微博）

由於近期陸網議論金秀賢與金賽綸的秘戀事件，有網友轉而關注大陸娛樂圈的選角現況，質疑劇組安排未成年女演員與年長男演員搭檔的情節是否適當。《五福臨門》於2024年1月開機，黃楊鈿甜拍攝時年僅16歲；《冰湖重生》開拍，她也才17歲。對此，網友憤怒PO文：「兩個CP，董思成、李銳，年紀都足足比她大10歲！我真的要報警了，劇組瘋了嗎？小姑娘的父母瘋了嗎？接戲的老男演員要臉嗎？嗑CP的瘋了嗎？」

▲網友質疑發文。（圖／翻攝自微博）

網友更批評這種現象可能對未成年人造成不良影響。如果陸娛仿效南韓也拍一堆高中生和大叔，「看看對社會風氣有沒有影響？見錢眼開的父母會不會送更多未成年孩子拍感情戲？拍感情戲的尺度還能不能更大，年齡還能不能更低？」另外也有人提出質疑：「磕磕劇裡那是角色，磕rps（真人）的，真能下得去口嗎？」

▲網友質疑未成年搭大10歲男星。（圖／翻攝自微博）

另一派網友對質疑PO文大感憤怒，「我們只是看劇，戲外又沒做什麽過分的事，有的人真的是無聊。五福臨門劇裡面設定都是同齡人。看個犯罪片，難道真的殺人嗎」、「女生都30多部劇了，還有不到半年就成年了！你說的劇都沒親密鏡頭！有病就去醫院」、「拍戲是拍戲，生活是生活能不能分清啊」、「完全沒什麽親密戲好嘛，五福就沒有，冰湖重生也沒有啊，都是打戲，圍繞情節劇情的，造謠，人家專業演員，你在這裡扯什麽」、「有病吧！幹脆禁止未成年進娛樂圈好了」、「既然矯枉過正，那就童星一刀斬，都別演了，讓28的去演8歲吧，不是怕小孩遇到大叔嗎」。

▲網友表示，《五福臨門》黃楊鈿甜與董思成沒有親密戲。（圖／翻攝自微博）

▲另一派網友反駁質疑，乾脆禁止未成年進娛樂圈好了。（圖／翻攝自微博）



根據大陸當地的法律規定，依照《中華人民共和國民法典》第十七條：十八周歲以上的自然人為成年人。不滿十八周歲的自然人為未成年人。

