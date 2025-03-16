馮德倫被嗆「誰要買你的公仔」　教父狠評：你只是帥，又不夠潮！

記者蕭采薇／台北報導

馮德倫（Stephen）自編自導自演、於2006年播映的處境喜劇《老馮日記》大受歡迎，劇集風格另類，每集請來重量級嘉賓，笑料十足，是當年備受好評的喜劇作品。事隔19年，最近馮德倫推出《老馮日常》短片，以別開生面的方法，正式宣佈全新動漫企劃「BUCKET MAN」面世，而馮德倫更將亮相下周舉辦的ComplexCon。

▲馮德倫相隔19年再拍處境喜劇《老馮日常》。（圖／BUCKET MAN提供）

馮德倫自製的《老馮日常》短片，講述他創立「BUCKET MAN」動漫企劃，頭香找來「香港公仔教父」劉建文（Michael Lau）聯名公仔，故事內容幽默，講述馮德倫在路上激怒一名計程車司機，當馮德倫走到劉建文的辦公室開會時，為逃避找上門的司機，毅然要將紅色水桶放到頭上遮擋，「BUCKET MAN」首個公子造型就此誕生。

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▲馮德倫戴上「紅色水桶帽」。（圖／BUCKET MAN提供）

馮德倫這次再度自編自導自演新作，放下男神包袱拍攝。在《老馮日常》中，馮德倫要求劉建文設計有他帥樣的公仔，慘遭對方嘲笑：「誰會買馮德倫的公仔呀？你只是帥，又不夠潮！」因此這次馮德倫便被安排罩着極具香港特色的「紅膠桶」帽、持雙節棍，充滿香港情懷。

▲馮德倫被嗆不夠潮。（圖／BUCKET MAN提供）

馮德倫說：「這次是建立一個新的動漫IP品牌，會繼續有很多計劃。頭香找來劉建文設計這次的UCKET MAN Toy公仔，再加上實體支擾化幣（PBT）。因為BUCKET MAN的誕生，我就想說不如用《老馮日常》短片分享這件事，將創意、潮流、藝術融為一體。」