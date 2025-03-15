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目送愛女大S下葬安息「S媽痛心再發聲」！　網湧入打氣：要堅強

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）2月2日於日本病逝，隔天火化，妹妹小S、妹夫許雅鈞包機將她骨灰送回台北，先前一度表示要進行樹葬，但為了讓家人能有隨時想念她就能探望的地方，最後選擇了金寶山「玫瑰園」作為安息地，大S的丈夫具俊曄15日上午含淚抱著大S的骨灰，走完與她最後的同行之路。稍早，S媽在愛女安息後，也再度透過臉書發聲。

▲大S於15日安葬，S媽再為愛女發聲。（圖／翻攝自大S、S媽臉書）

▲大S於15日安葬，S媽再為愛女發聲。（圖／翻攝自大S、S媽臉書）

S媽15日晚間在臉書發文寫下「一個善良的女人、心！被凌虐10年、想想是什麼感覺？」接著話鋒一轉又說「她正得意的呢！人死了又換樣了？」似是在闡述女兒大S在與汪小菲的10年婚姻中，所承受的痛苦，後半段則被解讀為是在控訴汪小菲、張蘭，底下湧入網友送上打氣與祝福寫下「要堅強」，S媽也欣慰回應「感恩」。

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▲大S長眠金寶山玫瑰園 具俊曄暴瘦12斤淚灑送別。（圖／記者郭世賢攝）

▲大S長眠金寶山玫瑰園 具俊曄暴瘦12斤淚灑送別。（圖／記者郭世賢攝）

▲大S長眠金寶山玫瑰園。（圖／記者郭世賢攝）

依據習俗，白髮人不送黑髮人，因此15日的安葬儀式，S媽與小S留在車上，遠遠目送具俊曄與許雅鈞的姊姊完成下葬儀式。S媽神情憔悴，自大S離世後，她多次發文悼念愛女，甚至傳出因思念過度而失眠；小S一家則身穿黑衣，紅著雙眼，含淚送姊姊最後一程。

原本徐家人希望依照大S生前意願，以樹葬的方式安排後事，但具俊曄不忍愛妻長眠於無處可憑弔的環境，於是多方奔走，最終選定金寶山玫瑰園墓地，讓她在此安息，親友也能有個紀念之地。

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