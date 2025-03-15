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金秀賢脫褲照全貌公開！金賽綸家屬批「打電話騷擾」7點聲明：我們只要道歉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生，她生前曾與金秀賢交往，但多次遭到男方否認，直到14日才大轉彎改口認愛，但她已經不在人世。她的媽媽14日擔心金秀賢輕生，心軟不打算公開男方的裸體洗碗照，沒想到，公司GOLDMEDALIST大動作透過媒體喊話「要求見面」，此舉惹怒金賽綸家屬，提出7點要求道歉，並表示「非常令人不悅！」

▲▼ 快訊／被金秀賢惹怒！金賽綸家屬批「公司騷擾金父」　7點聲明：我們要真心道歉。（圖／橫豎研究所YouTube）

▲金秀賢脫褲照全貌公開。（圖／橫豎研究所YouTube）

金賽綸家屬15日晚間透過《橫豎研究所》直播公開，公司GOLDMEDALIST不斷騷擾金賽綸父親，要求對方不要再打，並以7點反控公司，「首先，請金秀賢承認在金賽綸未成年時交往，請他承認戀情，並公開正式道歉，第二點，過去3年來公司操作輿論不認愛，卻在短短3日內改口有交往，也請正式道歉，第三點，承認金賽綸是公司GOLDMEDALIST創立初期的重要成員，並對此正式道歉，第四點，承認你們有寄給金賽綸存證信函，要求7億賠償金一事，並正式道歉。」

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▲▼ 快訊／被金秀賢惹怒！金賽綸家屬批「公司騷擾金父」　7點聲明：我們要真心道歉。（圖／橫豎研究所YouTube）

▲▼ 快訊／被金秀賢惹怒！金賽綸家屬批「公司騷擾金父」　7點聲明：我們要真心道歉。（圖／橫豎研究所YouTube）

▲▼ 快訊／被金秀賢惹怒！金賽綸家屬批「公司騷擾金父」　7點聲明：我們要真心道歉。（圖／橫豎研究所YouTube）

▲金賽綸家屬7點聲明「我們只要真心的道歉」。（圖／橫豎研究所YouTube）

金賽綸家屬進一步表示，「第五點，14日聲明裡只是沒有提到金秀賢，雖然內文主要集中於網路獵巫者、李鎮浩，但是家屬除了希望金秀賢公司正式道歉以外，其他都不希望，第六點，為了佐證李鎮浩在散播虛假謠言，因此不得已公開了金秀賢與賽綸交往的照片，請大眾諒解，第七點，家屬將向李鎮浩提告，希望獲得李鎮浩真心的道歉。」

金秀賢公司GOLDMEDALIST私下打給金賽綸父親騷擾，令家屬苦不堪言，透過直播表示「不要再打了」，同時公開脫掉褲子洗碗的照片，警告GOLDMEDALIST，家屬要的只是一個道歉，因此不得已公開了照片。主播也證實，該張照片金秀賢沒穿褲子，場所就是在金賽綸家中所拍，金賽綸生前本可以拿照片威脅男方，但她沒有。

主播進一步警告金秀賢，「這不是偷拍的照片，有兩個人對話的影片喔，只是我們今天不公開。」透過影片內容判斷，金賽綸當下並非偷拍，而是有發出聲音說「我要拍囉」，《橫豎研究所》強調自己握有兩人的洗碗照對話影片。

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