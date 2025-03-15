好友大S今正式安葬　蔡康永發文吐真實心聲：我們都不太好

記者劉宛欣／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2月初病逝於日本，隔天火化，她的驟逝讓家人們陷入極度悲痛中，但老公具俊曄、妹妹小S等還是打起精神幫她選了環境清幽的金寶山「日光苑」安葬。蔡康永在日前公開上節目吐露了失去摯友的心情，承認至今有時候還是難以接受事實，15日稍早他透過Instagram發文，寫下「其實我們都不太好」，似乎也是在抒發心聲。

▲大S驟逝後一個多月，於15日安葬。（圖／翻攝自微博）

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▲蔡康永日前上節目談失去摯友心聲。（圖／翻攝自微博）

蔡康永15日在Instagram發出一張圖片，圖片中列出了一段沒有指名的對話，寫著「你看起來很棒耶」，另一人回答「你看起來也是耶」，最後則是表示「但其實我們都不太好，對吧？」由於貼文剛好在大S下葬安息的同一天上傳，因此也讓許多網友產生聯想，在底下留言「比以前好一點也是一種進步」、「其實我們都很棒了」，為他送上鼓勵。

▲蔡康永貼文。（圖／翻攝自蔡康永IG）

此前，蔡康永首次在上節目時，被問起面對大S離世的心情，是否有對生命有更深的感受？蔡康永說：「對我來講，比較像是有人曾經這麼努力地追求幸福，然後她享受到幸福一段時光之後，這段幸福終止。」他形容說，就像是翻開童話故事，期待看到公主與王子幸福生活的後續，但卻沒有那一頁，「你會很錯愕，就是說『這不是你答應我的事情』。」