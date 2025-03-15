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田亞霍台北101舉辦世紀婚禮！帶2娃告白愛妻　賈永婕現身見證

記者吳睿慈／台北報導

歌手田亞霍與老婆結婚4年半，夫妻倆育有兩子，選在白色情人節14日於台北101補辦婚禮，在賈永婕董事長的見證下約定相守，他自虧「帶著兩個小花童結了第二次婚」，雖然兩個小寶貝這幾天咳嗽感冒、高燒不下，但活動順利圓滿，並以自創曲〈做我的新娘〉告白愛妻，現場氣氛溫馨又感人。

▲▼▲▼田亞霍台北101舉辦世紀婚禮！帶2娃告白愛妻　賈永婕現身見證。（圖／猫少娛樂工作室提供）

▲▼田亞霍寵妻在台北101補辦婚禮。（圖／猫少娛樂工作室提供）

▲▼▲▼田亞霍台北101舉辦世紀婚禮！帶2娃告白愛妻　賈永婕現身見證。（圖／猫少娛樂工作室提供）

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田亞霍14日補辦婚禮，他感性表示，「誓詞部分，我以自創曲〈做我的新娘〉取而代之，把想說的話都放在歌詞裡，希望不只可以向老婆表達愛意，也能讓在場的大家都能一起分享這份喜悅和感動。」婚禮籌備1週，過程雖有點匆忙，但小倆口有挑到滿意的禮物，因此都很滿足。

▲▼▲▼田亞霍台北101舉辦世紀婚禮！帶2娃告白愛妻　賈永婕現身見證。（圖／猫少娛樂工作室提供）

▲田亞霍蜜月想去波士頓旅遊。（圖／猫少娛樂工作室提供）

只是兩個孩子感冒發燒，田亞霍透露「這幾天我們為了照顧他們都沒怎麼睡好，今天也因此特別黏媽媽，但還好活動進行得很順利。」婚禮在賈永婕的見證下進行，他也表示「謝謝賈董還跟我們分享愛情長跑的幸福秘訣。」感謝101的邀請。

▲賈永婕現身見證田亞霍台北101舉辦世紀婚禮>（圖／台北101提供）

▲賈永婕現身見證田亞霍台北101舉辦世紀婚禮。（圖／台北101提供）

至於有機會二度蜜月嗎？田亞霍透露5月還有一場生日音樂會，「忙完之後就會帶家人出國去家庭旅遊去波士頓，算是半蜜月，因為之前都是在東亞或東南亞玩，想說生日音樂會結束了，也算是工作稍微告一段落，可以好好放鬆一下，所以這次想帶家人去看不一樣的風景。」

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