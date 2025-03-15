輝星突身亡死因待解！眾星靈堂送最後一程　IU、BTS、TWICE到齊哀悼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手輝晟（휘성，常譯為輝星）10日被發現於家中身亡，享年43歲，消息一出讓許多粉絲震驚又不捨。由於他走得突然，在他離世第4天，家屬14日起在三星首爾醫院設靈，身為歌壇大前輩的他，現場有許多後輩送來花環致意，包含IU、BTS、TWICE等人，而他的摯友K.will則是從海外趕回來哀悼，現場氣氛哀戚。

▲輝星10日在家中被發現身亡，死因待解。（圖／翻攝自輝星IG）

輝晟走得突然，家屬一時無法接受他離開，由於警方初步判斷沒有外力入侵的痕跡，因此進行驗屍解剖調查死因，只是相關單位第一階段無法判斷出死因，目前正在進行藥物精密檢驗，結果預計2週後出爐。

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他的告別式於14日起在三星首爾醫院設靈，KCM、g.o.d 金泰宇、李孝利、IU、MAMAMOO頌樂、玟星、Baby V.O.X 李姬珍、沈恩珍、簡美妍、Ailee等人到場致意，就連他的好友K.will也從海外緊急趕回來。

▲▼輝星靈堂14日起開放弔唁，眾星送他最後一程。（圖／翻攝自Newsen）



不僅如此，現場還有BTS、TWICE、Brown Eyed Soul、IU、白智英等人送來的花環，風光陪伴他走完最後一程。而家屬原表示「葬禮儀式非公開低調進行」，但還是想讓眾多圈內好友參與，於是公開了出殯日期為16日上午6點，盼能夠一起送別輝晟並讓他安息。