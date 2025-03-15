ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

輝星突身亡死因待解！眾星靈堂送最後一程　IU、BTS、TWICE到齊哀悼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手輝晟（휘성，常譯為輝星）10日被發現於家中身亡，享年43歲，消息一出讓許多粉絲震驚又不捨。由於他走得突然，在他離世第4天，家屬14日起在三星首爾醫院設靈，身為歌壇大前輩的他，現場有許多後輩送來花環致意，包含IU、BTS、TWICE等人，而他的摯友K.will則是從海外趕回來哀悼，現場氣氛哀戚。

▲▼輝星突身亡死因待解！眾星靈堂送最後一程　IU、BTS、TWICE到齊哀悼。（圖／翻攝自輝星IG）

▲輝星10日在家中被發現身亡，死因待解。（圖／翻攝自輝星IG）

輝晟走得突然，家屬一時無法接受他離開，由於警方初步判斷沒有外力入侵的痕跡，因此進行驗屍解剖調查死因，只是相關單位第一階段無法判斷出死因，目前正在進行藥物精密檢驗，結果預計2週後出爐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他的告別式於14日起在三星首爾醫院設靈，KCM、g.o.d 金泰宇、李孝利、IU、MAMAMOO頌樂、玟星、Baby V.O.X 李姬珍、沈恩珍、簡美妍、Ailee等人到場致意，就連他的好友K.will也從海外緊急趕回來。

▲▼▲▼輝星突身亡死因待解！眾星靈堂送最後一程　IU、BTS、TWICE到齊哀悼。（圖／翻攝自Newsen）

▲▼輝星靈堂14日起開放弔唁，眾星送他最後一程。（圖／翻攝自Newsen）

▲▼輝星靈堂14日起開放弔唁，眾星送他最後一程。（圖／翻攝自Newsen）

不僅如此，現場還有BTS、TWICE、Brown Eyed Soul、IU、白智英等人送來的花環，風光陪伴他走完最後一程。而家屬原表示「葬禮儀式非公開低調進行」，但還是想讓眾多圈內好友參與，於是公開了出殯日期為16日上午6點，盼能夠一起送別輝晟並讓他安息。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【猛警用筷子伏地挺身】犯人看到這個臂力會嚇跑吧XD

推薦閱讀

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

快訊／Andy反擊了！打臉家寧母女 　傳訊「頻道屬你我」隔天被封鎖

快訊／Andy反擊了！打臉家寧母女 　傳訊「頻道屬你我」隔天被封鎖

大S今日下葬！S家悲痛送別　小S終於發聲了

大S今日下葬！S家悲痛送別　小S終於發聲了

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

65歲張振寰被發現陳屍家中！　生前2惡疾纏身…警方初判死因

65歲張振寰被發現陳屍家中！　生前2惡疾纏身…警方初判死因

獨／超過500歲！華岡校慶出意外　8資深藝人困電梯「狂敲門求救」

獨／超過500歲！華岡校慶出意外　8資深藝人困電梯「狂敲門求救」

家寧一家被抓包「為發聲明開粉專」　臉書遭灌爆洗版：下去！

家寧一家被抓包「為發聲明開粉專」　臉書遭灌爆洗版：下去！

Andy 10年營利「全進家寧爸媽個人外幣帳戶」！阿滴試算繳稅真相：差1倍以上

Andy 10年營利「全進家寧爸媽個人外幣帳戶」！阿滴試算繳稅真相：差1倍以上

陳沂酸家寧一家法盲　教她1招打臉Andy：拿不出來不用扯一堆

陳沂酸家寧一家法盲　教她1招打臉Andy：拿不出來不用扯一堆

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

曾國城失言挺黃子佼「遭代言品牌切割」！　創辦人發聲：終止合約

曾國城失言挺黃子佼「遭代言品牌切割」！　創辦人發聲：終止合約

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

快訊／Andy反擊了！打臉家寧母女 　傳訊「頻道屬你我」隔天被封鎖

大S今日下葬！S家悲痛送別　小S終於發聲了

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

65歲張振寰被發現陳屍家中！　生前2惡疾纏身…警方初判死因

獨／超過500歲！華岡校慶出意外　8資深藝人困電梯「狂敲門求救」

家寧一家被抓包「為發聲明開粉專」　臉書遭灌爆洗版：下去！

Andy 10年營利「全進家寧爸媽個人外幣帳戶」！阿滴試算繳稅真相：差1倍以上

陳沂酸家寧一家法盲　教她1招打臉Andy：拿不出來不用扯一堆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

輝星

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 許允樂「合照李玉璽」穿超辣！解放低胸：今天我是禮物 情人節閃炸
  2. 晚景淒涼！「一代大俠」張振寰家中離世飄屍臭　演藝工會：會協助家屬
  3. 金秀賢遭指又說謊！貼臉帽子2015年底贊助　《橫豎》揭真相：金賽綸會寫日記
  4. 領40萬「銀行機警請警察盤問」！台女星被圍觀…尷尬：第一次遇到
  5. Andy家寧開戰！蔡阿嘎揭自家公司「股權分配比」…亮千元鈔二伯笑了
  6. 大S今日下葬！S家悲痛送別　小S終於發聲了
  7. 輝星突身亡死因待解！眾星靈堂送最後一程　IU、BTS、TWICE到齊哀悼
  8. 張家為何不拿到認證碼再踢走Andy？「6聲明早露餡」 掀兩派：又壞又笨
  9. 日人妻漫畫家踢爆老公不倫10年！偷吃小三打團體戰…渣夫惡行畫出來
  10. 《重症》男神低調來台！員工上班上一半：朱智勛出現在公司⋯　全場嚇歪

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366